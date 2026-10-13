Al menos 11 tripulantes permanecen desaparecidos tras dos nuevos ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria, registrados durante la madrugada de este martes 13 de octubre. Uno de los barcos terminó hundiéndose, mientras que el segundo sufrió daños y sus 15 ocupantes fueron rescatados.

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, confirmó los incidentes y anunció que convocaría a la embajadora de Rusia para abordar lo ocurrido. Aunque señaló que las autoridades todavía no cuentan con pruebas concluyentes para determinar quién realizó los ataques, sostuvo que sus consecuencias favorecen a Moscú.

Los hechos se producen en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022 y ha convertido al mar Negro en una zona de especial preocupación para el transporte comercial y la seguridad regional.

Primer buque fue alcanzado por tres drones cerca de Byala

Uno de los barcos afectados fue el Chelsea 3, una embarcación de propiedad ucraniana que navegaba bajo bandera de Malta. De acuerdo con las autoridades búlgaras, el buque recibió el impacto de tres drones aéreos cuando se encontraba aproximadamente a 18 millas náuticas al este de la localidad costera de Byala.

La tripulación estaba integrada por 15 personas: siete ciudadanos ucranianos y ocho de Azerbaiyán. Todos fueron rescatados y trasladados a la ciudad portuaria de Varna, donde cinco recibieron atención médica por lesiones leves.

Las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad entre los ocupantes de esta embarcación. El operativo de evacuación estuvo a cargo de los servicios de emergencia y seguridad marítima de Bulgaria.

Segundo buque se hundió y dejó 11 tripulantes desaparecidos

El segundo incidente ocurrió cerca de Krapets, en el litoral norte de Bulgaria, aproximadamente a 17 millas náuticas de la costa.

De acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades, el buque mercante HS Dignity, que navegaba bajo bandera de Guinea-Bisáu, fue alcanzado durante el ataque y posteriormente se hundió.

Un portavoz de la administración regional de Dobrich informó a la agencia AFP que cinco miembros de la tripulación pudieron ser rescatados, mientras que otros 11 permanecían desaparecidos.

El hundimiento provocó una operación de búsqueda y rescate en una zona del mar Negro donde ya se habían registrado ataques contra embarcaciones comerciales durante los últimos días.

Bulgaria convoca a embajadora rusa tras nuevos ataques

El primer ministro Rumen Radev condenó los incidentes y consideró inaceptable que buques mercantes sean atacados en las inmediaciones de las aguas territoriales de Bulgaria.

El mandatario indicó que su Gobierno todavía no dispone de elementos suficientes para acusar formalmente a una de las partes involucradas en la guerra, aunque expresó sus sospechas sobre Rusia.

Según explicó, el resultado de los ataques beneficia a la Federación Rusa, motivo por el cual decidió convocar a su representante diplomática en Sofía.

La medida supone una nueva reacción diplomática de Bulgaria, país integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea, ante los riesgos que representan los ataques para la navegación comercial en el mar Negro.

Bulgaria también solicitó cooperación internacional para esclarecer el origen de los drones y reforzar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo cercano a sus costas.

OTAN y Unión Europea reaccionan ante ataques en el mar Negro

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó los ataques y los vinculó con una nueva escalada de la guerra rusa en Ucrania.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que la alianza militar continuará adaptando su dispositivo de defensa en el flanco oriental según resulte necesario.

Estas declaraciones reflejan la preocupación de las instituciones europeas por la seguridad de las rutas marítimas que conectan puertos de Ucrania, Bulgaria, Rumanía y otros países de la región.

Los ataques contra barcos comerciales representan un riesgo para las tripulaciones y para las operaciones de transporte que utilizan el mar Negro, una vía importante para el intercambio de mercancías y productos agrícolas.

Otros dos buques fueron atacados la semana pasada

Los incidentes de este martes se suman a otros dos ataques con drones registrados la semana anterior en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro.

En aquella ocasión, una de las embarcaciones también terminó hundiéndose y sus diez tripulantes, nueve sirios y un ciudadano egipcio, fueron reportados como desaparecidos.

Los nuevos hechos aumentan la preocupación por la seguridad de la navegación comercial en la región, especialmente por la proximidad de los incidentes a las costas de un país miembro de la OTAN.

Hasta el momento, las autoridades búlgaras no han presentado pruebas concluyentes que permitan establecer públicamente la autoría de los últimos ataques. Las investigaciones y los esfuerzos de búsqueda de los marineros desaparecidos continúan.