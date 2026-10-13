La popular banda surcoreana BTS llegó a Santiago de Chile después de sus presentaciones en Lima, como parte de su gira internacional Arirang World Tour. El grupo se prepara para ofrecer tres conciertos multitudinarios en el Estadio Nacional los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026, en medio de una campaña de sus seguidores para proteger la privacidad de los artistas.

Los integrantes de BTS arribaron a la capital chilena la noche del domingo 11 de octubre. Sin embargo, a diferencia de otras visitas de artistas internacionales, sus seguidores, conocidos mundialmente como ARMY, promovieron a través de redes sociales un llamado para evitar concentraciones en el aeropuerto y el hotel donde se hospeda la agrupación.

La iniciativa tomó como referencia lo ocurrido durante la estadía de BTS en Perú, donde la presencia de numerosos seguidores en las inmediaciones del hotel generó molestias relacionadas con el descanso de los artistas, según manifestó el líder de la banda, RM.

BTS confirma su llegada a Santiago con publicaciones en redes sociales

Los propios integrantes de BTS anunciaron su llegada a territorio chileno mediante publicaciones dirigidas a sus millones de seguidores.

El cantante J-Hope compartió una fotografía de un atardecer en Santiago acompañada del mensaje: “Ya estamos aquí, Chile”, con el que confirmó su presencia en la capital.

Por su parte, Jimin publicó una imagen de la cordillera de los Andes, uno de los paisajes más representativos de Chile, lo que también generó reacciones entre los seguidores de la agrupación surcoreana.

Las publicaciones se produjeron después de las presentaciones del grupo en Lima, una de las ciudades incluidas en el tramo sudamericano de su gira.

ARMY Chile pide no acudir al aeropuerto ni al hotel de BTS

A través de las redes sociales, las comunidades chilenas de ARMY difundieron mensajes para solicitar que los seguidores respeten los espacios privados de BTS durante su permanencia en Santiago.

La campaña pidió evitar concentraciones tanto en el aeropuerto como en el hotel donde descansan los siete integrantes de la agrupación.

Esta recomendación fue respaldada por numerosas seguidoras que buscaron prevenir situaciones similares a las registradas en Lima, donde grupos de personas permanecieron cerca del establecimiento que alojaba a los artistas.

Durante su estadía en Perú, RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, manifestó que la presencia de seguidores en el exterior del hotel había afectado su descanso, situación que fue recordada por las comunidades de fans en Chile.

El llamado busca que los artistas puedan cumplir sus actividades y prepararse para los conciertos sin interrupciones relacionadas con las aglomeraciones de seguidores.

Fans de BTS también piden evitar campamentos en el Estadio Nacional

La iniciativa de ARMY Chile también comprende recomendaciones para los días de concierto en el Estadio Nacional de Santiago.

Mediante una publicación en Instagram, las seguidoras solicitaron no acampar en las inmediaciones del recinto deportivo y respetar las disposiciones establecidas para el ingreso de los asistentes.

“Respetemos las indicaciones y cuidemos la seguridad de todos. Ser ‘Army’ también significa demostrar nuestro amor por BTS respetando los espacios, las normas y el descanso de quienes nos rodean”, señalaron en el mensaje difundido por la comunidad chilena.

No obstante, pese a estas recomendaciones, algunos seguidores comenzaron a concentrarse en los alrededores del estadio antes de las presentaciones.

La situación generó debate entre los propios integrantes de las comunidades de fans, quienes cuestionaron la presencia anticipada de personas en el recinto.

En las conversaciones difundidas por redes sociales también se mencionó que la productora del espectáculo había solicitado a los asistentes no acudir con más de dos horas de anticipación al inicio de cada concierto.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Chile?

BTS tiene programadas tres presentaciones en el Estadio Nacional de Santiago, uno de los principales recintos deportivos y de espectáculos de Chile.

Los conciertos están previstos para las siguientes fechas:

Miércoles 14 de octubre de 2026: primera presentación.

primera presentación. Viernes 16 de octubre de 2026: segunda presentación.

segunda presentación. Sábado 17 de octubre de 2026: tercera y última presentación.

Estos espectáculos forman parte de la gira Arirang World Tour, con la que el grupo surcoreano vuelve a presentarse ante sus seguidores chilenos después de nueve años.

El retorno de BTS ha generado gran expectativa entre los seguidores del K-pop, quienes volverán a ver a la agrupación en Santiago tras sus conciertos anteriores de 2015 y 2017.

BTS regresa a Chile después de nueve años de ausencia

La visita de BTS en octubre de 2026 representa su tercera llegada a Chile para ofrecer conciertos, según la información proporcionada sobre su trayectoria en el país sudamericano.

La agrupación había realizado presentaciones en Santiago durante 2015 y 2017, antes de consolidar una presencia todavía mayor en la escena musical internacional.

Con la gira Arirang World Tour, BTS vuelve a encontrarse con sus seguidores chilenos en tres fechas consecutivas dentro de su programación de espectáculos, aunque con un día de descanso entre la primera y la segunda presentación.

El regreso también marca una nueva etapa de actividades internacionales de la banda, que mantiene una importante comunidad de seguidores en distintos países de América Latina.

Estadio Nacional tendrá escenario de 360 grados para conciertos de BTS

Una de las principales novedades de los conciertos de BTS en Santiago será la instalación de un escenario de 360 grados, ubicado en el centro del campo del Estadio Nacional.

Este formato permitirá que el espectáculo pueda observarse desde diferentes sectores del recinto, a diferencia de las configuraciones tradicionales que ubican el escenario en uno de los extremos del estadio.

La distribución también permitirá ampliar la capacidad del recinto hasta aproximadamente 69.000 espectadores, de acuerdo con la información difundida sobre la organización de las presentaciones.

El montaje constituye uno de los elementos destacados de la gira Arirang World Tour, que llegará a Santiago después del paso de BTS por la capital peruana.

Mientras se ultiman los preparativos para los conciertos, las comunidades chilenas de ARMY mantienen sus llamados a respetar las indicaciones de los organizadores y la privacidad de los integrantes del grupo surcoreano.