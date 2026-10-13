Monserrat Seminario sorprendió al contar que decidió perdonar a Heydi Amado, su examiga y actual pareja de Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’. Según relató la piurana, ambas sostuvieron una conversación de cuatro horas para aclarar lo sucedido y dejar atrás sus diferencias, antes de que ella viaje a Europa para iniciar una nueva etapa.

La aún esposa del cómico explicó que decidió dar este paso priorizando el bienestar de sus hijas, quienes se quedarán unos meses en Perú con su padre mientras terminan sus estudios. Asimismo, contó que el encuentro estuvo cargado de emoción, entre lágrimas y una sentida disculpa.

“ Todos hemos cometido errores y ahora me siento tranquila ”, manifestó Monserrat, quien admitió que fue difícil asimilar lo sucedido, sobre todo porque Heydi era una persona de su confianza antes de comenzar una relación con ‘Melcochita’.

“ Yo llamé a ‘Melcocha’ y le dije que quería hablar con Heydi en persona porque quiero llevar la fiesta en paz. Luego ella me escribió del celular de él y pensó que le iba a pegar, pero le respondí que eso no iba a pasar, que solo deseaba hablar porque quiero irme de viaje sin tener problemas con nadie, por el bienestar de mis hijas que aún se van a quedar aquí y tendrán contacto con ella ”, declaró a Trome.

Seminario contó cómo fue su primer encuentro con Heydi Amado: “ Estaba con miedo, ella pensaba que le iba a hacer algo. La hice pasar, le estiré los brazos, me abrazó y se puso a llorar. Me dijo: “Mami, perdóname, te he extrañado”, es que no midió las consecuencias, le jalé las orejas, pero al final las cosas pasan por algo. Han sido cuatro horas de conversación con ella ”.

“ Me voy de viaje la otra semana, quiero que me vaya bien y mis niñas se van a quedar aquí por unos meses hasta que terminen las clases. Entonces, deseo que estén bien con su papá y con ella, porque ahora es la pareja de Melcocha; esa es la realidad de ahora ”, agregó.

Tras la reconciliación con la actual pareja del cómico, Monserrat afirmó sentirse ‘liberada’: “Me siento liberada, parece que me quité un peso de encima. Perdonar es sentirse bien y hay que hacerlo para que todo marche de la mejor manera. Todo lo que me hizo Melcocha y ella me destruyó, pero no soy de corazón malo; si ellos son felices, los aplaudo. Todo esto me ha costado, pero ya no hay marcha atrás, les deseo lo mejor”.

Luego, la aún esposa de ‘Melcochita’ descartó un reconciliación con el padre de sus hijas: “ Han sido 21 años de relación en los que dos años ella vivió conmigo. Le he pedido que lo cuide mucho y que lo mantenga en contacto con sus hijas menores, porque lo que siempre he querido es que lo gocen y él a ellas. No le guardo rencor porque es el hombre que me dio los regalos más hermosos: mis hijas ”.