Un avión civil que transportaba a un grupo de paracaidistas se estrelló este domingo cerca de la localidad de Tomblaine, en el este de Francia, provocando la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del aeródromo de Nancy-Essey, ubicado en el departamento de Meurthe y Mosela, informó el prefecto de la jurisdicción, Yves Seguy.

Once víctimas mortales

Según las autoridades francesas, entre las víctimas se encuentran cinco instructores de paracaidismo, cinco alumnos que participaban en un vuelo de iniciación y el piloto de la aeronave.

El avión, registrado en Alemania, cayó cerca de la pista del aeródromo, en una zona próxima a un área residencial y a dos carreteras.

Hasta el momento no se han reportado víctimas en tierra.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades indicaron que las causas del siniestro aún no han sido determinadas y serán materia de investigación.

Equipos de emergencia, personal médico y especialistas en apoyo psicológico fueron desplegados para atender a los familiares de las víctimas y a los testigos que se encontraban en el aeródromo al momento del accidente.

Zona permanece restringida

La Policía solicitó a la población evitar los alrededores del aeropuerto para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y de los investigadores encargados de esclarecer lo ocurrido.

Las labores en la zona continuaban al cierre de esta información.