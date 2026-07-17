Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes 17 de julio en el sur de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) del país. El movimiento tuvo como epicentro una zona marítima frente a las costas del estado de Chiapas y ocurrió a las 8:48 a. m. hora local.

De acuerdo con el reporte oficial, el punto exacto del epicentro se ubicó en el mar, a 86 kilómetros al oeste de la localidad de Suchiate, en Chiapas. El evento ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

Fuerte temblor en México, de magnitud 7,4, en la mañana de este viernes: ¿dónde fue el epicentro?



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Terremoto de 7,4 graus de magnitude atinge o México, causando pânico na população e danificando estruturas. Até o momento, não há relatos de vítimas. pic.twitter.com/mswaMbnnjt — Renato Souza (@reporterenato) July 17, 2026





Sismo fue sentido en países cercanos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también registró el movimiento, aunque reportó una magnitud de 7.3. La diferencia corresponde a las mediciones realizadas por cada institución sismológica.

El temblor también fue sentido en Guatemala, donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) informó sobre la percepción del movimiento en distintas zonas del país. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado daños materiales ni víctimas.

Tras el evento sísmico, los organismos de emergencia de México continuaron con la evaluación de posibles afectaciones en las zonas cercanas al epicentro. Las autoridades permanecen en vigilancia ante cualquier reporte que pueda surgir tras el movimiento.

Marina evalúa posibles efectos por tsunami

Tras el sismo, la Secretaría de Marina de México informó que mantiene vigilancia sobre el comportamiento del nivel del mar ante posibles efectos derivados del movimiento. El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de una consulta sobre la situación en Chiapas.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló durante una conferencia que no se habían identificado afectaciones graves y explicó que se esperaba una variación en el nivel del agua en algunas zonas costeras. También recomendó a la población mantenerse alejada de las playas mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.

“Solamente se espera, se incrementa en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del tsunami, por el sismo. Se invita a la pob lación a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema”, precisó.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno emitiría información oficial conforme avanzaran las evaluaciones realizadas por las autoridades. La mandataria señaló que se tomaría en cuenta el reporte entregado por la Secretaría de Marina.

🌊🚨 Tras el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas, el almirante Raymundo Morales pidió a la población alejarse de las playas, ante el posible incremento del nivel del mar.



⚠️ De acuerdo con la autoridad, el efecto del tsunami podría elevar el nivel del agua hasta medio metro en… pic.twitter.com/RoHwG0eGJb — formulaqueretaro (@RadioFormulaQro) July 17, 2026

En Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que mantiene seguimiento del comportamiento del litoral nacional ante la posibilidad de algún efecto asociado al sismo. El monitoreo busca descartar alteraciones en las costas peruanas.