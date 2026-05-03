“Sí sé que había un plan (…) y que alguien lo dirigía, y seguramente que se le fue de las manos”, afirmó Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, al referirse a la internación domiciliaria del exfutbolista antes de su fallecimiento en 2020.

Las declaraciones fueron brindadas en una entrevista con medios internacionales, entre ellos AFP, en el contexto del juicio que se sigue en Argentina contra el equipo médico que atendió al exastro del fútbol.

Cuestionamientos al entorno y equipo médico

Gianinna Maradona sostuvo que las decisiones sobre la salud de su padre no fueron aisladas, sino parte de una estructura más amplia.

“Había un plan de fondo (…) y alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea y todos seguían algo”, señaló.

En ese sentido, cuestionó tanto al equipo médico como a personas del entorno cercano, incluyendo al representante Matías Morla, así como a colaboradores vinculados a la gestión personal y económica del exfutbolista.

Juicio por presunto homicidio

El proceso judicial se desarrolla en un tribunal de San Isidro, en Buenos Aires, donde siete profesionales de la salud son juzgados por el delito de homicidio con dolo eventual.

Según la acusación fiscal, los implicados habrían sido conscientes de que su accionar podía derivar en un desenlace fatal. La Fiscalía sostiene que Maradona fue víctima de una atención deficiente en el marco de una internación domiciliaria calificada como “cruel”.

Los acusados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, han rechazado los cargos y sostienen su inocencia.

Internación domiciliaria bajo cuestionamiento

Uno de los puntos centrales del juicio es la decisión de mantener a Maradona en una internación domiciliaria tras la cirugía por un hematoma subdural realizada el 3 de noviembre de 2020.

Según Gianinna, esta decisión habría estado influenciada por intereses ajenos a la salud del exfutbolista.

“Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá”, afirmó.

La hija del exjugador también indicó que la familia aceptó esta modalidad de atención al considerar, en ese momento, que era la mejor opción para su recuperación.

Señales de deterioro no atendidas

Durante su testimonio, Gianinna aseguró haber advertido sobre el estado físico de su padre en los días previos a su muerte.

“Estaba hinchado y avisé que estaba hinchado. Me explicaron que era normal”, relató.

Además, cuestionó audios atribuidos a profesionales de la salud, en los que —según indicó— se evidenciarían preocupaciones por eventuales responsabilidades legales.

Investigación continúa en Argentina

El juicio, iniciado en abril, busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio y edema pulmonar.

Este proceso representa un nuevo intento por determinar responsabilidades, luego de que un juicio anterior fuera anulado.