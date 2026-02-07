El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó este sábado que su reunión del martes pasado con Donald Trump restableció las conversaciones bilaterales y permitirá tramitar las diferencias “desde el respeto mutuo”.

“Mi reunión con el presidente Donald Trump restableció un diálogo directo y franco. Ese es su mayor avance. Restituirá el valor y el poder de la palabra franca y las diferencias se tratarán en el respeto mutuo”, expresó Petro en un mensaje publicado en X.

El mandatario colombiano concluyó el jueves un viaje de cuatro días a Estados Unidos en el que, después de un año de críticas y desacuerdos, retomó la vía del diálogo con Trump para empezar a normalizar la relación bilateral cuando faltan seis meses para la finalización de su mandato.

Crisis bilateral por política migratoria y Venezuela

La relación tradicionalmente buena entre ambos países tuvo su primera crisis en enero de 2025 por diferencias sobre la política migratoria de Washington, ventiladas en redes sociales. Las tensiones se agrandaron con críticas o amenazas mutuas por la lucha contra el narcotráfico y la operación militar en Venezuela en la que fue depuesto Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano aseguró que el siguiente paso es “construir instancias de verificación objetivas y científicas para evidenciar el avance de la erradicación de los cultivos de hoja” de coca.

“He propuesto (también) a los EE.UU. un plan para las tres Américas de articulación energética y crecimiento de la generación basado en las energías limpias. América Latina tiene un potencial cinco veces mayor en energías limpias que la generación actual eléctrica de los EE.UU.”, añadió Petro.

Cooperación militar en Venezuela

El primer encuentro de los dos mandatarios tuvo como otro eje la recuperación de Venezuela después de los cambios producidos tras la caída de Maduro. Petro propuso que los ejércitos de Colombia y Venezuela combatan juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas y entregó a Trump una lista de capos que viven en el exterior.

“Hay que comenzar la construcción de equipos de trabajo técnico para la conexión eléctrica con Venezuela y las conexiones del gas y del petróleo liviano. Invito al gobierno venezolano a concretar estos proyectos con mi equipo de energía y lograr reuniones en el terreno”, manifestó este sábado Petro.