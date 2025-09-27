El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocarle la visa, lo que a su juicio constituye una violación al derecho internacional y a las reglas de inmunidad diplomática. En ese sentido, afirmó que la sede de las Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York.

“Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU (sic)“, escribió Petro en X.

El mandatario añadió que hechos como la negativa de ingreso a Mahmud Abás y la decisión de quitarle la visa por sus declaraciones sobre EE.UU. e Israel, evidencian que Washington ya no cumple con el derecho internacional. “La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, manifestó.

Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado explicó que la medida se tomó por sus llamados a soldados norteamericanos en Nueva York a desobedecer órdenes, lo que calificó como una acción “imprudente y provocadora”.

Petro restó importancia a la revocatoria y aseguró: “No necesito visa sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo”.