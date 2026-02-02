El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó este lunes a Washington para sostener un encuentro clave con su homólogo estadounidense, Donald Trump, programado para el martes en la Casa Blanca. La reunión marca un intento por restaurar una relación bilateral que ha atravesado su peor momento en años debido a constantes enfrentamientos entre ambos mandatarios.

Antes de partir hacia la capital estadounidense, Petro reveló que se reunió con John McNamara, jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, como parte de una “jornada de comunicación intensa” con el gobierno norteamericano.​

Visado especial tras cancelación

El viaje de Petro se concretó después de que recibiera un visado especial, luego de que el Departamento de Estado estadounidense le cancelara su visa tras incluirlo en la llamada “lista Clinton”, el listado de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara”, escribió Petro en su cuenta de X antes de iniciar su viaje.

En su publicación, el presidente colombiano se sumó indirectamente a la convocatoria realizada por el senador Iván Cepeda, candidato presidencial izquierdista del oficialista Pacto Histórico, quien pidió a sus seguidores manifestarse el martes en Bogotá mientras Petro se reúne con Trump.​

“Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump”, escribió el mandatario colombiano.​

Agenda amplia en Washington

Según la Presidencia de Colombia, Petro desarrollará una agenda que va más allá del encuentro bilateral. El mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown, institución académica de renombre en la capital estadounidense.​

También sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao, enfocadas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto colombiano. La agenda contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral.​

Gustavo Petro aterrizó en Washington D. C. a las 12:30 a.m. de este lunes.

Finalmente, Petro se reunirá con la comunidad colombiana en Estados Unidos en la biblioteca Martin Luther King, en Washington, donde se espera que aborde temas de interés para la diáspora colombiana.

La reunión del martes en la Casa Blanca será observada con atención tanto en Colombia como en Estados Unidos, ya que definirá el rumbo de la relación bilateral en los meses finales del mandato de Petro.​