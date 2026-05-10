Un brote de hantavirus registrado en el crucero internacional Hondius ha generado una operación sanitaria de alcance internacional en Europa. El caso involucra evacuaciones sucesivas de pasajeros hacia distintos países tras detectarse contagios y fallecimientos a bordo del navío.

El desembarco de los ocupantes se realizó en el puerto de Granadilla, en las Islas Canarias, bajo un estricto dispositivo de bioseguridad. Los pasajeros del crucero Hondius fueron trasladados en grupos reducidos mediante embarcaciones menores hacia tierra firme.

Una vez en el puerto, los viajeros continuaron su traslado hacia aeropuertos cercanos para su retorno a sus países de origen. El operativo incluyó transporte especializado y separación de las rutas de circulación para evitar contactos innecesarios.

#Hantavirus 🇫🇷🧐 | Uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados este domingo desde España tras viajar en el crucero MV Hondius, identificado como un foco de infección por hantavirus, presenta síntomas compatibles con la enfermedad. pic.twitter.com/WwPw7rwLmb — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) May 10, 2026

¿Cómo se coordinó la repatriación?

Las autoridades europeas coordinaron vuelos hacia Francia, España, Canadá, Países Bajos y otros destinos con ciudadanos afectados. Cada grupo fue derivado a centros de aislamiento o seguimiento médico tras su llegada.

En el caso de los pasajeros españoles, el traslado incluyó unidades militares y posterior ingreso a instalaciones hospitalarias para cumplir cuarentena. El procedimiento se extendió de manera progresiva hasta completar la evacuación de la mayoría de ocupantes.

Caso confirmado en Francia

El primer ministro francés informó que uno de los ciudadanos repatriados presentó signos compatibles con la infección durante el vuelo de retorno. El paciente fue aislado junto a los demás integrantes del grupo al llegar a territorio francés.

“Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso”, comunicó Sébastien Lecornu al referirse a la medida aplicada.

Uno de los pasajeros evacuados, un ingeniero argentino retirado, describió que la vida dentro del barco se mantuvo estable tras los primeros casos detectados. Señaló que la rutina diaria no cambió de forma significativa para quienes permanecían aislados dentro del navío.

El mismo pasajero indicó que sus actividades se realizaban sin contacto con otros viajeros durante la travesía afectada. Su cuarentena posterior fue programada en Países Bajos tras su salida del crucero.

Operativo sanitario en España

Las autoridades españolas mantuvieron el control del operativo en coordinación con equipos de salud pública y emergencias. El dispositivo incluyó la participación de la Unidad Militar de Emergencias y personal sanitario especializado.

El director de Protección Civil de España señaló que el proceso de evacuación se desarrolló conforme a lo previsto. El barco permaneció fondeado sin contacto directo con tierra mientras se completaban los traslados.

¿Qué dice la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) supervisó el operativo y mantuvo presencia en la coordinación internacional del caso. Su director general remarcó la diferencia entre este brote y otras crisis sanitarias globales recientes.

“Esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde el gobierno central de España se destacó la capacidad de respuesta frente a la emergencia sanitaria. El jefe del Ejecutivo español afirmó que el país actuó con coordinación institucional y eficacia durante el desarrollo del operativo.