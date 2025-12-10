Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, confirmó este miércoles que su madre llegará a la capital noruega “en unas horas”, luego de recibir en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025 en el Ayuntamiento de Oslo.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, declaró Sosa durante su intervención en la ceremonia oficial.

La líder opositora planea regresar “muy pronto” a Venezuela

Sosa señaló que Machado mantiene la intención de volver “muy pronto” a Venezuela, al reafirmar que su motivación continúa siendo la lucha por la libertad y la democracia.

“Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”, afirmó.

La hija de la dirigente explicó que, mientras aguarda el reencuentro, piensa en quienes aún no pueden ver a sus familiares: “Pienso en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”.

Sosa dio lectura al discurso preparado por Machado

A cargo de “la difícil tarea de dar voz a las palabras” de Machado, Sosa presentó el discurso que la líder opositora había escrito para la ocasión. Durante su intervención, expresó la “infinita gratitud” de su familia y del pueblo venezolano al Comité Noruego del Nobel por reconocer “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz”.

“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”, aseguró.