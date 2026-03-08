Las autoridades de la República Islámica de Irán confirmaron la designación de Mojtaba Jamenei como el nuevo máximo líder espiritual y político del país. Esta sucesión se produce tras la confirmación oficial de la muerte de su padre, Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero durante ataques aéreos perpetrados por fuerzas estadounidenses e israelíes.

La televisión pública iraní transmitió el anuncio realizado en la plaza Vanak de la capital, Teherán. La decisión surgió de una sesión especial convocada por la Asamblea de Expertos, órgano constitucional encargado de seleccionar al guía supremo.

El documento oficial emitido por este cuerpo legislativo detalla el procedimiento seguido para la elección del nuevo ayatolá. La Asamblea justificó su resolución invocando el deber religioso y el marco legal establecido en la Carta Magna del país.

En su declaración, los miembros de la Asamblea de Expertos apelaron a toda la población para fortalecer la cohesión nacional en este momento crítico. Pidieron especialmente a las figuras destacadas del ámbito intelectual que refuercen el respaldo al liderazgo recién designado.

El texto oficial recordó el sacrificio del anterior líder supremo y de otras víctimas destacadas del reciente conflicto. Entre ellas figuraron altos mandos militares y más de cien alumnas de la Escuela Sayare Tayiba en Minab, que perdieron la vida en los bombardeos.

La nota pública rechazó en términos enérgicos los ataques realizados por Estados Unidos y lo que denominó régimen sionista. Afirmó que tales acciones hostiles no lograron impedir la reunión ni generar un desequilibrio en la estructura de poder iraní.

La Asamblea de Expertos detalló en su comunicado los fundamentos constitucionales y espirituales que guiaron su deliberación final. La resolución se tomó tras un análisis exhaustivo alineado con el artículo ciento ocho de la Constitución y bajo la presencia divina.