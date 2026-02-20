Cientos de manifestantes se concentraron este jueves en las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en simultáneo con una huelga general para repudiar la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles, lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El cese de actividades por 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una eliminación de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto , pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un “importantísimo” nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de acatamiento a la huelga entre sus afiliados es del 98 % .

Policía reprime a manifestantes

Efectivos de fuerzas de seguridad se enfrentaron este jueves a manifestantes que protestaban en los alrededores del Congreso de Argentina.

Los incidentes se desencadenaron cuando un grupo de manifestantes intentó tumbar una de las vallas colocadas alrededor del Congreso, en momentos en que la Cámara de Diputados debate el proyecto de reforma laboral.

Las fuerzas de seguridad respondieron arrojando chorros de agua, gas pimienta y gas lacrimógeno.

Tras ese primer incidente, otros efectivos se enfrentaron al resto de los manifestantes que estaban en la plaza frente al Congreso para dispersar por completo la protesta.

En la zona hubo detenciones y varias personas resultaron heridas.

Solo la Policía de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo presente en el área con 800 efectivos, detuvo a ocho personas, dos de ellas menores de edad, según informaron fuentes oficiales.