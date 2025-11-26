Un incendio de gran magnitud arrasa desde la tarde del miércoles un complejo residencial en Tai Po, al norte de Hong Kong, dejando al menos 36 muertos y 279 personas desaparecidas, informó en conferencia de prensa el jefe del Ejecutivo local, John Lee.

El fuego continúa activo en la madrugada del jueves y ha sido catalogado como de categoría cinco, el nivel más alto de alerta que moviliza a todo el sistema de emergencia de la ciudad.

El fuego comenzó en andamios de bambú

Las llamas se originaron en los andamios de bambú instalados alrededor de varias torres del complejo Wang Fuk Court, que estaba en proceso de reparación. Según las autoridades, el viento y los escombros arrastrados desde estructuras externas habrían facilitado la expansión del incendio.

El subdirector de operaciones del servicio de bomberos, Derek Armstrong Chan, señaló que las temperaturas en la zona son “muy altas” y que aún no se ha podido llegar a todos los puntos donde personas solicitan ayuda.

Víctimas confirmadas y rescatistas afectados

Entre los fallecidos se encuentra un bombero de 37 años, quien fue hallado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado al hospital. Además, 29 personas permanecen hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

La cifra de desaparecidos podría aumentar, ya que nuevos residentes siguen llegando a los albergues a reportar familiares no ubicados, según indicó un agente policial consultado por AFP.

Testimonios: ancianos y ventanas selladas

Vecinos consultados relataron dificultades para evacuar. Un residente de 65 años, Yuen, dijo que muchos ocupantes son adultos mayores con movilidad reducida. Añadió que varias ventanas estaban cerradas por mantenimiento, lo que impidió que algunos se percataran del fuego hasta recibir llamadas de alerta.

Otra residente, So, de 57 años, expresó preocupación por quienes podrían seguir atrapados: “Ya no hay nada que se pueda hacer por la propiedad”.

Condolencias desde Beijing y nuevas evacuaciones

El presidente chino, Xi Jinping, envió condolencias a las familias de las víctimas y pidió hacer “todo lo posible” para controlar el incendio y evitar más pérdidas, reportó la cadena estatal CCTV.

El South China Morning Post informó que la policía comenzó a evacuar dos edificios adicionales en un complejo cercano ante el riesgo de propagación.

Medidas de emergencia en la zona

Las autoridades habilitaron una línea de emergencia, dos refugios temporales y cerraron tramos de una autopista cercana mientras continúan los trabajos de extinción.

El Departamento de Servicios de Bomberos pidió a los residentes del área mantenerse en interiores, con puertas y ventanas cerradas, y evitar acercarse a la zona afectada.

La Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales expresó su preocupación por la frecuencia de incendios relacionados con andamios, recordando incidentes registrados en abril, mayo y octubre de este año.