El balance de víctimas mortales por el deslizamiento de tierra ocurrido en la isla de Java, en Indonesia, ascendió a 38 fallecidos, informaron este miércoles las autoridades locales, mientras 27 personas continúan desaparecidas.

El alud se produjo el último sábado en la localidad de Pasirlangu, tras intensas lluvias que provocaron la inestabilidad del terreno y causaron daños a más de 50 viviendas.

Autoridades confirman nuevo balance oficial

Ade Dian Permana, jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Bandung, confirmó en un comunicado que hasta la tarde del miércoles se logró identificar a 38 víctimas mortales.

Un reporte previo, difundido el martes por la noche, daba cuenta de 34 fallecidos, mientras que el número de personas desaparecidas se redujo de 32 a 27, conforme avanzaron las labores de rescate.

Rescate continúa bajo riesgo de nuevos derrumbes

Los equipos de emergencia continúan las operaciones en condiciones complejas. En algunos sectores, los rescatistas excavan de manera manual, debido al temor de que se produzcan nuevos deslizamientos como consecuencia de la inestabilidad del suelo y las persistentes precipitaciones.

Las autoridades señalaron que la prioridad es garantizar la seguridad del personal de rescate y de los pobladores de la zona afectada.

Deslizamientos, un riesgo recurrente en Indonesia

Este tipo de desastres naturales es frecuente en Indonesia durante la temporada de lluvias, que suele extenderse de octubre a marzo. La combinación de lluvias intensas, suelos inestables y zonas densamente pobladas incrementa el riesgo de aludes y deslizamientos en distintas regiones del país.