Nuevas evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos han encendido las alertas sobre la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. Según información divulgada por CNN, organismos estadounidenses consideran que Irán ha fortalecido su capacidad operativa en la zona hasta el punto de poder interrumpir el tránsito marítimo si así lo decide.

De acuerdo con CNN, tres fuentes familiarizadas con informes de inteligencia estadounidenses señalaron que Teherán ha consolidado una posición que le permite ejercer un control significativo sobre el estrecho. Esta situación podría afectar directamente el flujo de energía y el comercio internacional en caso de una nueva escalada de tensiones.

Las fuentes sostienen que la capacidad desarrollada por Irán representa un factor de riesgo para la estabilidad económica mundial. El estrecho de Ormuz concentra una parte importante del transporte marítimo de hidrocarburos procedentes del Golfo Pérsico.

La relevancia estratégica de este paso ha llevado a que cualquier amenaza sobre su funcionamiento genere preocupación en gobiernos y mercados internacionales. Por ello, la posibilidad de futuras interrupciones continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las agencias de seguridad estadounidenses.

¿Qué pasará con el acuerdo entre ambos países?

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita normalizar la situación en la zona. El presidente Donald Trump había adelantado que el estrecho pueda operar nuevamente con normalidad este viernes tras la firma de un acuerdo marco previsto para los próximos días.

No obstante, dentro de la comunidad de inteligencia persisten dudas sobre la estabilidad de largo plazo. Las fuentes consultadas consideran que la reciente demostración de capacidad militar por parte de Irán evidencia que la interrupción del tránsito podría repetirse si las circunstancias políticas cambian.

🇺🇸🇮🇷 | El presidente de EE.UU., Donald Trump, señala que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confía en que esté totalmente habilitado este viernes en cuanto se acabe el trabajo de desminado. pic.twitter.com/v63MDTAJEh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 16, 2026

Una de las personas citadas por CNN advirtió sobre el alcance de esta situación dentro del equilibrio estratégico regional. En ese contexto, sostuvo que la influencia adquirida por Teherán supera incluso otras formas tradicionales de disuasión.

“Ahora le hemos entregado a Irán el control de facto del estrecho, un arma más poderosa que cualquier arma nuclear”, indicó la fuente al medio estadounidense.

Capacidad militar y amenaza sobre el estrecho

Los informes de inteligencia estadounidenses sostienen que Irán ha fortalecido sus capacidades militares en la región más rápido de lo previsto. Entre los recursos identificados figuran misiles, drones de reciente producción y cientos de embarcaciones rápidas capaces de ejecutar operaciones de hostigamiento y colocación de minas.

Según las evaluaciones, estos medios permitirían a Teherán ejercer presión sobre el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Una de las fuentes consultadas por CNN advirtió sobre las implicancias estratégicas de este escenario para Estados Unidos.

En ese contexto, señaló que la influencia iraní sobre esta vía marítima representa un desafío difícil de contrarrestar. “Perder el control del estrecho será el mayor error de esta era, porque es una baza que Estados Unidos no puede contrarrestar sin arriesgarlo todo”, declaró al medio estadounidense.

La inteligencia norteamericana también alertó sobre un posible escenario de presión adicional mediante acciones coordinadas con los hutíes de Yemen en el estrecho de Bab el-Mandeb. Ese corredor conecta el mar Rojo con el océano Índico y constituye otro punto clave para el comercio internacional.

Las evaluaciones señalan que una afectación simultánea de ambos pasos estratégicos tendría consecuencias para el transporte de energía y las cadenas globales de suministro. Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, especialistas mantienen dudas sobre la estabilidad de la navegación en la región y el riesgo de futuras interrupciones.