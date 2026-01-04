El internacionalista Francisco Belaunde evaluó el panorama venezolano tras la detención de Nicolás Maduro. En diálogo con Correo, remarcó que si bien existen “sentimientos encontrados”, el arresto del dictador es una medida loable que evita mayores abusos del régimen.

¿Cuáles son sus primeras impresiones tras el arresto de Maduro? El operativo de EE.UU. es ampliamente cuestionado.

Hay sentimientos encontrados. Por un lado, es clarísima la violación del derecho internacional. Lo que ha hecho es ilegal, pero, por otro lado, ¿cómo no festejar la caída de un dictador? La mayoría de la gente celebra que haya caído. También hay incertidumbre sobre lo que puede venir ahora, porque la cúpula chavista sigue ahí.

¿Cuál es el escenario previsible tras el arresto?

El presidente Donald Trump dijo que estaban dispuestos a hacer un segundo ataque si es que esta gente se mantenía. Yo esperaría que, a partir de ahí (tras la captura de Maduro), la cúpula decida negociar para irse.

El mandatario de EE.UU. cuestionó en una conferencia de prensa a María Corina Machado...

Sí, me llama mucho la atención. Él dijo que era una buena persona, pero que no tenía el respeto de la población en Venezuela, lo cual es muy extraño. Para empezar, no es cierto. Todo indica que María Corina tiene el apoyo de la mayoría de la población. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no piense en ella como un actor importante en la transición? Tampoco ha mencionado a Edmundo González, quien debería asumir la presidencia ahora. Hablaba de una transición y, por otro lado, que Estados Unidos (EE.UU.) va a asumir la conducción de Venezuela.

¿Es sostenible que lo haga a largo plazo?

No tiene militares ni soldados dentro. Y por supuesto está el tema del petróleo. Es una situación similar a la que se vivió en la década de 1990: Estados Unidos intervino en la guerra contra Serbia, que estaba reprimiendo a la gente de Kosovo. No solo fue Estados Unidos, fue la OTAN en general. Obviamente esa intervención fue ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Sin embargo, aunque ilegal, salvó a los ciudadanos y les permitió justamente ser, de facto, independientes. Hay un conflicto entre lo que significa el Derecho y lo que es resolver una situación límite, que genera muchos problemas (...). Por un lado, sí, el derecho internacional no te permite hacer eso, pero por otro, si no haces nada, se va a producir una masacre. Por eso es que el fundador de Médicos sin Fronteras, el francés Bernard Kushner, que en ese momento era ministro o llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Francia, decía que “hay una obligación de los países”, no solamente el derecho, sino una obligación de intervenir en un país donde hay una situación que produce una tragedia humanitaria.

¿El resto del régimen caería por su propio peso?

Uno espera que la cúpula se vaya. Eso es lo que se esperaría. Además, Donald Trump tiene la intención de apoderarse del petróleo venezolano. La cosa no puede durar más. Además, habría incertidumbre. ¿Qué haría, entonces, María Corina Machado? ¿Llamaría a la gente a manifestar? Habría represión y muertos. Creo que ese escenario es poco probable. Si no se va la cúpula –sí lo creo, aparentemente– me parece que podría haber un segundo ataque de Estados Unidos que podría terminar no solo en el arresto de esas personas, sino que incluso podrían hasta morir en esa intervención militar. Eso tiene que solucionarse en los próximos días. Todo es imprevisible. Donald Trump es una persona absolutamente imprevisible.

¿Qué futuro le espera a Nicolás Maduro y a Venezuela?

(Maduro) Definitivamente va a terminar preso, será condenado. Seguramente acabará sus días en la cárcel. La pregunta es qué pasará con su esposa. (Procesarla) puede ser una manera, también, de presionar a Maduro para que se abrevie el proceso, confiese y dé información eventualmente. Podría ser ese el escenario. Lo inquietante son las declaraciones (sobre María Corina Machado). Parece que (Trump) quisiera controlar el país , aún cuando hay un presidente, Edmundo González, que ni siquiera lo ha mencionado. Eso es inquietante. Todas esas declaraciones llaman muchísimo la atención. Creo que si la cosa se aclara en Venezuela, termina de salir el chavismo, pues las perspectivas económicas para el país serán muy buenas.