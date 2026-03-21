La Organización de Energía Atómica de Irán denunció un ataque perpetrado contra el complejo Shahid Ahmadi Roshan de Natanz, donde se ubican las centrifugadoras subterráneas para el enriquecimiento de uranio. Teherán responsabilizó directamente a Estados Unidos e Israel por la agresión, que se produce en el contexto de tensiones crecientes en la tercera semana de confrontación militar abierta.

En su comunicado oficial, difundido por la agencia IRNA, el organismo iraní calificó la acción como una violación flagrante de los compromisos internacionales. La OEAI enfatizó que el incidente contraviene el Tratado de No Proliferación Nuclear y otras normativas globales vigentes.

The IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report.

IAEA Director General @rafaelmgrossi reiterates call for military restraint to avoid any risk of a nuclear… pic.twitter.com/jDCWYbOwao — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026

Pese a la magnitud del ataque, las autoridades persas aseguraron que no se detectaron fugas de sustancias radiactivas del complejo subterráneo. El comunicado oficial precisó que no existe peligro para los habitantes de las áreas adyacentes al sitio impactado.

El Ejército israelí emitió un pronunciamiento en el que negó tener conocimiento previo del incidente en Natanz. Esta posición contrasta con las acusaciones iraníes y se suma a las dificultades del Organismo Internacional de Energía Atómica para realizar inspecciones en las instalaciones desde el conflicto anterior.

La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria confirmó el derribo de un caza F-16 israelí que ingresó a su espacio aéreo central durante la madrugada. Según el departamento de relaciones públicas del cuerpo militar, el incidente ocurrió a las 3.45 horas y eleva a tres las aeronaves enemigas abatidas en las últimas tres semanas de combate.

El alto mando militar de Tel Aviv rechazó la versión iraní y confirmó que la aeronave cumplió exitosamente su misión operativa. Los portavoces israelíes admitieron que se identificó un lanzamiento de misil superficie-aire dirigido contra la unidad, pero aseguraron que el avión “no sufrió daños y la misión se completó según lo previsto”.

Reacciones internacionales

Rafael Grossi, director general del organismo nuclear de la ONU, hizo un llamado público a través de la red social X solicitando contención en las operaciones militares. El responsable internacional expresó preocupación por el riesgo de accidentes nucleares y solicitó máxima precaución en las proximidades de instalaciones sensibles.

Rusia, aliado estratégico de Irán en la región, reaccionó de manera contundente a través de la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova. En un mensaje difundido por Telegram, la diplomática exigió que la ONU y el OIEA emitan de inmediato una valoración objetiva de los hechos, al considerar que representan “riesgos reales de catástrofe a escala de todo Oriente Medio”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció públicamente que las operaciones contra Teherán se intensificarán a partir del domingo 22 de marzo. El alto funcionario detalló que las acciones conjuntas con Estados Unidos se dirigirán contra el régimen iraní y las infraestructuras que lo sostienen.

Katz fue enfático al establecer límites claros a la campaña militar en curso y rechazó cualquier posibilidad de contención. En su declaración, afirmó que Israel “no parará hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados”, en abierta contradicción con las señales de desescalada emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras Israel endurecía su postura, la agencia de noticias Mehr reportó el lanzamiento de misiles iraníes contra una base conjunta estadounidense-británica ubicada en el océano Índico. Al mismo tiempo, el Reino Unido autorizó a Washington el uso de sus instalaciones para atacar objetivos iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

Estos nuevos incidentes marcan el inicio de la tercera semana de la guerra en Medio Oriente, con ambos bandos intensificando sus operaciones en múltiples frentes. La escalada militar coincide con el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el despliegue naval estadounidense en la región.