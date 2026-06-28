Irán advirtió este domingo que cualquier embarcación que se desvíe del corredor de navegación establecido por las autoridades iraníes en el estrecho de Ormuz contribuirá a elevar las tensiones en Oriente Medio.

La declaración fue formulada por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, durante una visita oficial a Bagdad, en un contexto marcado por el intercambio de ataques entre Teherán y Estados Unidos y por la creciente preocupación internacional sobre la seguridad de una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

Irán pide respetar el corredor marítimo

Araqchi sostuvo que cualquier medida distinta a las aplicadas actualmente por Irán podría retrasar la reapertura plena del estrecho de Ormuz y agravar la situación regional.

Asimismo, exhortó a los países involucrados a no intervenir en la gestión de esa vía marítima y propuso la creación de un mecanismo de seguridad entre Irán y los Estados del Golfo.

Actualmente, Irán permite la navegación únicamente a través de un corredor específico cercano a sus costas y ha advertido que actuará contra los buques que no respeten esa disposición.

Nuevos ataques incrementan la tensión

Los Guardianes de la Revolución informaron que lanzaron misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, en respuesta a los ataques ejecutados por Estados Unidos el día anterior.

Según el comunicado iraní, los objetivos incluyeron la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, y la base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin.

Por su parte, Kuwait condenó los ataques y afirmó que estos afectan los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

En Baréin, las autoridades informaron que sus sistemas de defensa interceptaron varios proyectiles.

Estados Unidos mantiene operaciones militares

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la fuerza aérea estadounidense atacó diez objetivos militares iraníes, entre ellos instalaciones de defensa aérea, depósitos de drones y equipos utilizados para colocar minas.

Washington señaló que la operación respondió a un ataque atribuido a Irán contra un buque petrolero que transitaba por el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump aseguró que Irán incumplió el acuerdo de alto el fuego y advirtió que Estados Unidos podría recurrir nuevamente a la fuerza militar si continúan las hostilidades.

Persisten los enfrentamientos en Líbano

En paralelo, Israel continuó realizando ataques en el sur del Líbano pese al acuerdo marco firmado recientemente para avanzar hacia una solución duradera del conflicto.

Las autoridades libanesas reportaron nuevos bombardeos, mientras el ejército israelí informó la muerte de uno de sus soldados durante enfrentamientos en la zona.

Irán reiteró que la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés constituye una condición necesaria para alcanzar un acuerdo definitivo de seguridad en la región.