Irán advirtió este domingo que la guerra en Oriente Medio podría intensificarse si otros países intervienen en el conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, señaló que su país espera garantías firmes de que los ataques no se repetirán.

“Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones”, declaró al medio Al-Araby Al-Jadeed.

El funcionario también instó a otros países a abstenerse de acciones que puedan ampliar el conflicto.

Trump descarta detener la ofensiva militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con NBC News que Washington no planea detener su ofensiva militar por el momento.

Según Trump, Teherán busca negociar, pero Estados Unidos considera que las condiciones actuales no son suficientes.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, afirmó.

El mandatario también mencionó la posibilidad de nuevos bombardeos contra instalaciones petroleras iraníes, incluida la isla de Jark, principal centro de exportación de crudo del país.

Tensión por el control del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos críticos del conflicto es el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Por esta vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global, por lo que cualquier interrupción tiene un impacto directo en los mercados energéticos.

Irán mantiene bloqueado el paso de buques petroleros, lo que ha contribuido al aumento de los precios internacionales del crudo.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, prometió mantener cerrado el estrecho, aunque no ha aparecido públicamente desde el inicio de la guerra.

Israel intensifica ataques contra objetivos iraníes

El ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con perseguir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Irán también afirmó haber realizado ataques con drones contra instalaciones en territorio israelí.

Miles de víctimas y desplazados por la guerra

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando ataques de Estados Unidos e Israel provocaron la muerte del anterior líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Según el Ministerio de Salud iraní, más de 1.200 personas han muerto a causa de los bombardeos.

La Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que hasta 3,2 millones de personas han sido desplazadas dentro del país debido a la guerra.