El Gobierno iraní declaro este domingo 40 días de luto por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tras su muerte a los 86 años en los ataques de Estados Unidos e Israel, informó la televisión estatal iraní.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, quien murió este sábado en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica, fue el guía espiritual de esa nación durante casi 37 años, desde que fue nombrado en 1989, tiempo en el que mantuvo siempre en el punto de mira a los “enemigos” de la nación, principalmente a Estados Unidos.

La televisión pública iraní confirmó la muerte horas después de que lo hiciera el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”, expresó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Jameneí fue, además, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas con un poder absoluto, ya que sus seguidores controlan las principales instituciones como el Poder Judicial y el Parlamento.

Ante el temor de que fuera asesinado o apartado del poder, Jameneí nombró hace una semana a algunos líderes políticos iraníes como posibles administradores de Irán, entre los cuales se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani.

Caracterizado por su turbante negro y su frondosa barba blanca, Jameneí supo mantener el equilibrio entre las distintas facciones para que ninguna acaparara demasiado poder desde que fue nombrado sucesor del ayatolá Ruholá Jomeiní el 4 junio de 1989.

Nació el 16 de julio de 1939 en la ciudad santa de Mashad, cerca de la frontera iraní con Afganistán, en el seno de una familia de religiosos chiíes que le enseñaron a llevar una vida sencilla y humilde.

Tras el estallido de la guerra entre el grupo palestino Hamás e Israel en octubre de 2023, tachó de genocida a este último por los bombardeos contra Gaza.

La situación se agravó a raíz de la cruzada que emprendió el estado hebreo el 13 de junio de 2025 con bombardeos a las instalaciones nucleares iraníes y los asesinatos selectivos de los principales altos cargos del Ejército y la Revolución, así como varios científicos, con el fin de impedir la obtención por parte de Teherán de la bomba nuclear.

En este contexto prometió un destino “amargo y doloroso” para Israel.

El 21 de junio del año pasado, Estados Unidos emuló a Israel y bombardeó por primera vez las plantas nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo, en suelo iraní.

Refugiado en un búnker según algunos analistas, Jameneí apareció por última vez en público en Teherán el 5 de julio, la víspera de la festividad religiosa de Ashura que celebran los chiíes.

La ofensiva estadounidense e israelí en la que falleció esta sábado comenzó a primera hora contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní anunció que lanzará en breve la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y Estados Unidos.