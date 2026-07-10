El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, exigió este viernes a la organización que detenga los ataques de Estados Unidos (EE.UU.) y amenazó con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hace.

Iravani aseguró que los recientes ataques estadounidenses van en contra de la Carta de Naciones Unidas, por lo que, a su juicio, la ONU debe responder.

“Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de EE.UU. Deben impedir cualquier nueva escalada” , aseguró a las puertas del Consejo de Seguridad.

Además, el embajador iraní subrayó que la ONU debe garantizar que Washington “cumpla plenamente sus obligaciones y rinda cuentas por su agresión”.

EE.UU. reanudó la ofensiva contra Teherán hace unos días como respuesta al ataque iraní contra dos buques de carga en el estrecho de Ormuz, lo que Washington consideró una violación del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Teherán reaccionó bombardeando bases estadounidenses en Kuwait, Baréin o Jordania.

Irvavani reivindicó hoy que la responsabilidad sobre el estrecho de Ormuz recae “exclusivamente” sobre su país y advirtió de que cualquier interferencia “pondrá en peligro la seguridad marítima y aumentará las tensiones regionales”.

“Irán sigue comprometido con la aplicación fiel del memorando de entendimiento, siempre que EE.UU. cumpla plena y fielmente con sus obligaciones. Sin embargo, si continúa violando sus obligaciones en virtud del memorando, Irán dejará de estar obligado a cumplir con las suyas”, declaró.

Tras dos días de ataques, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio por finalizado el acuerdo de alto el fuego y rechazó nuevas conversaciones con Irán.

Sin embargo, este viernes Trump informó de que Washington mantendrá negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto, pero sin tregua.

Ambos países firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.