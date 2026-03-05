Irán lanzó durante la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques contra Israel y contra países del Golfo aliados de Estados Unidos, en la sexta jornada de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado sábado a raíz del operativo de Washington e Israel contra Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní informó en un comunicado recogido por la agencia Fars de la decimonovena oleada de bombardeos, una “operación combinada de misiles y drones contra las posiciones” de Israel y de las bases estadounidenses en la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron en varias ocasiones haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron estar trabajando para “interceptar la amenaza”.

Por el momento, no se han registrado víctimas.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo haber interceptado tres drones.

Esta es la sexta jornada de ataques iraníes contra estos objetivos como retaliación por la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, que ha provocado la muerte de centenares de personas y del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Por su parte, los ataques de Irán han provocado la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait, donde también murieron dos soldados y una niña, así como la muerte de diez israelíes durante las primeras oleadas y otra víctima mortal en Baréin.