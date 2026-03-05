Un avión de Air France fletado por el gobierno francés para repatriar a franceses desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) se vio este jueves obligado a dar media vuelta en pleno vuelo tras “ataques con misiles en la zona”, informó el ministro galo de Transportes, Philippe Tabarot.

“A pesar de los medios desplegados (...) para continuar la repatriación de los ciudadanos franceses que desean regresar desde Oriente Medio, el vuelo de Air France fletado por el Gobierno para recoger a nuestros compatriotas en los Emiratos Árabes Unidos se vio obligado esta tarde a regresar debido al lanzamiento de misiles en la zona”, anunció Tabarot en un mensaje en sus redes sociales.

El ministro dijo que el Gobierno francés es “consciente” de las “legítimas expectativas” de los franceses en Emiratos Árabes Unidos que quieren abandonar el país cuanto antes, “pero su regreso solo podrá realizarse en condiciones de seguridad garantizadas” , afirmó.

“Esta situación refleja la inestabilidad en la región y la complejidad de las operaciones de repatriación”, concluyó.

Unos 400.000 franceses estaban en la región como residentes o de paso cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear el sábado pasado a Irán.

Una de las prioridades del jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, es garantizar la protección de los ciudadanos franceses en la región y el retorno a Francia de quienes lo deseen, incluidos aquellos en tránsito, señalaron este jueves fuentes del Elíseo.