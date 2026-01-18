El presidente Masoud Pezeshkian lanzó un ultimátum directo desde sus redes sociales, advirtiendo que eliminar al ayatolá Alí Jamenei equivaldría a declarar una guerra masiva contra toda la nación iraní, con consecuencias catastróficas a escala global.

El mandatario persa responsabilizó a Estados Unidos y sus aliados por las penurias del pueblo iraní mediante sanciones “inhumanas” de larga data, vinculando la crisis actual a años de hostilidad económica.

اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا و هم‌پیمانان اوست.

تعرض به رهبری معظم کشورمان به‌منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026

“Atacar al Líder Supremo significa guerra a gran escala contra Irán”, proclamó en su mensaje.

Las manifestaciones estallaron a fines de diciembre por la devaluación abrupta del rial, que llevó a comerciantes a cerrar negocios en señal de protesta inicialmente tolerada por Teherán. Sin embargo, el régimen giró hacia la represión violenta tras denunciar infiltración de “terroristas externos”, dejando más de 3.000 muertos según Iran Human Rights, principalmente en Teherán y otras urbes clave.

Amenazas de Trump

El presidente Donald Trump reconoció que las matanzas han disminuido, afirmando el miércoles desde la Oficina Oval que “no hay planes para ejecuciones” tras recibir informes positivos. Días antes había prometido una “acción muy contundente” similar a la operación en Venezuela para rescatar civiles si el régimen continuaba con arrestos masivos, encendiendo la réplica inmediata de Pezeshkian que eleva el riesgo de confrontación directa.