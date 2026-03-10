El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que su país no busca una “guerra interminable” con Irán y que el fin del conflicto se evaluará en coordinación con Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa en Jerusalén, Saar aseguró que Israel ya ha logrado avances significativos al afectar el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y otros objetivos vinculados al gobierno de Teherán.

“Ya hemos conseguido grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado. No buscamos una guerra interminable”, señaló el canciller.

Reunión con el canciller alemán en plena escalada regional

Las declaraciones se produjeron durante una conferencia conjunta con el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, quien se encuentra de visita oficial en Israel en medio del conflicto regional.

Saar destacó el respaldo de Berlín en el debate dentro de la Unión Europea para designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

El canciller israelí también citó declaraciones del jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que Israel estaría realizando “el trabajo sucio” para la comunidad internacional frente a las amenazas iraníes.

Israel pide romper relaciones diplomáticas con Irán

Saar instó a los países a adoptar medidas más contundentes contra el gobierno iraní, incluyendo romper completamente los vínculos diplomáticos con Teherán.

Según el canciller, muchos gobiernos se benefician de los resultados de las acciones militares de Israel contra el régimen iraní, pero no siempre expresan públicamente su respaldo.

Críticas a la respuesta internacional frente a Hizbulá

El ministro israelí también cuestionó la actuación de la comunidad internacional frente a la milicia chií Hezbolá, que mantiene enfrentamientos con Israel desde territorio de Líbano.

Saar criticó especialmente la actuación de la misión de paz de Naciones Unidas en el país vecino, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, al considerar que no ha logrado resolver el problema de seguridad en la frontera.