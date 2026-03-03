El ejército israelí comunicó este martes que ejecutó operaciones aéreas de manera paralela en las capitales de Irán y Líbano. A través de su canal oficial en Telegram, precisó que las acciones estuvieron dirigidas contra posiciones consideradas estratégicas tanto del aparato militar iraní como de Hezbolá.

En su pronunciamiento, indicó que la Fuerza Aérea realizó intervenciones selectivas contra blancos vinculados al régimen iraní y al movimiento chií.

Material audiovisual difundido por AFPTV mostró una columna de humo visible sobre sectores de Beirut tras los impactos.

Desde el lado libanés, Hezbolá informó que lanzó ataques contra instalaciones militares israelíes. En sus comunicados señaló que actuó “En respuesta a la agresión criminal israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses”, y detalló que empleó drones contra las bases de Ramat David y Meron, en el norte de Israel.