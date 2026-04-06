El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que su país llevó a cabo un ataque aéreo en Teherán que terminó con la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mayid Jadamí. El mandatario aseguró que las operaciones militares continuarán hasta alcanzar los objetivos definidos por su gobierno.

Netanyahu detalló que el Ejército israelí también abatió a Ajer Bakri, identificado como comandante de la Unidad 840 de la Fuerza Quds, responsable de la coordinación de operaciones fuera de territorio iraní. A través de sus canales oficiales destacó que ambos eran figuras clave en la estructura militar iraní.

Reacción de Netanyahu tras el operativo

En su comunicado, Netanyahu afirmó que las acciones buscan reducir las capacidades operativas de Irán en la región y evitar nuevos ataques contra ciudadanos israelíes. En ese contexto, expresó que los recientes operativos marcan un avance en la estrategia de defensa de Israel.

“Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, agregó.

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que el ataque sobre Teherán fue ejecutado durante la madrugada y señaló que Jadamí estaba vinculado con el lanzamiento de misiles contra Israel y otros movimientos de la Guardia Revolucionaria. Asimismo, aseguró que era uno de los hombres más relevantes en la represión de las protestas internas en Irán.

Bombardeos contra posiciones de Hezbolá

De forma paralela, las fuerzas armadas israelíes comunicaron que su Fuerza Aérea bombardeó el cuartel general encargado del fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hezbolá. En ese ataque murieron el jefe de artillería Kamil Melhem y varios colaboradores del comandante principal de esa división.

Netanyahu señaló que las operaciones no se limitarán a un solo frente y enfatizó que persistirán hasta eliminar lo que considera una amenaza directa para su país.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, reiteró.

Balance de víctimas y daños regionales

Las autoridades iraníes no han presentado un balance oficial de víctimas desde los primeros días de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington. El último registro divulgado por la República Islámica situaba la cifra en 1 230 fallecidos.

La organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha elevado el número a más de 3 400 muertos desde el inicio de las operaciones. De acuerdo con su reporte, entre las víctimas figuran más de 1 500 civiles.

Afectaciones en Líbano e Israel

En el Líbano, el Ministerio de Salud informó que los ataques israelíes han dejado más de 1 400 muertos, incluidos 126 niños. Los enfrentamientos han generado cerca de 4 300 heridos y daños significativos en zonas residenciales.

El Ejército israelí afirmó que ha eliminado a alrededor de 1 000 miembros del grupo Hezbolá desde el comienzo de los bombardeos en territorio libanés. No obstante, no se difundieron detalles sobre la identidad ni el rango de los fallecidos.

Dentro de Israel, los ataques con misiles lanzados desde Irán y los proyectiles del grupo chií libanés han causado la muerte de 22 personas. Las autoridades también confirmaron el fallecimiento de cuatro mujeres palestinas en Cisjordania durante las últimas jornadas de hostilidades.