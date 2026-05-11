El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que su gobierno busca poner fin de manera progresiva al apoyo económico militar que recibe de Estados Unidos. La propuesta contempla que esa asistencia desaparezca en un periodo de diez años.

El anuncio fue realizado durante una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS. En el adelanto difundido este domingo, el mandatario explicó que pretende reducir gradualmente esos recursos.

“Quiero reducir a cero el apoyo financiero estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que tenemos, porque recibimos 3.800 millones de dólares al año”, indicó.

🇮🇱| Netanyahu acaba de anunciar el comienzo de la “Pax Judaica”:



“Queremos eliminar gradualmente la ayuda militar de Estados Unidos (¡los 3 mil millones de dólares al año!) en los próximos 10 años. Israel debe convertirse en una superpotencia independiente.” pic.twitter.com/GilNphGb8j — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 10, 2026

Busca reducir dependencia financiera

El periodista Major Garrett consultó al primer ministro sobre la posibilidad de replantear la relación económica entre ambos países en materia militar. Netanyahu sostuvo que esta posición ya fue comunicada tanto al presidente Donald Trump como a funcionarios israelíes.

“Por supuesto. Se lo he dicho al presidente Trump, se lo he dicho a nuestra propia gente. Se quedaron con la boca abierta. “Creo que es hora de que nos desacostumbremos al apoyo militar restante”, agregó durante la entrevista.”, manifestó.

El lider israelí explicó que la eliminación de estos fondos no ocurrirá de forma inmediata. Según indicó, su intención es aplicar el recorte progresivamente durante la próxima década.

“Quiero empezar ahora, no quiero esperar al siguiente Congreso. Podría disminuir muy rápido”, afirmó.

Debate en Estados Unidos

Actualmente, Estados Unidos entrega cada año 3.800 millones de dólares a Israel como parte de acuerdos aprobados por el Congreso. Sin embargo, este financiamiento ha sido cuestionado en medio de la guerra en Gaza y por los recortes a programas de ayuda exterior.

El debate ha cobrado mayor relevancia dentro de la política estadounidense. Diversos sectores han planteado revisar el destino de esos recursos.

Durante la misma entrevista, Netanyahu también se refirió al conflicto con Irán. Señaló que las operaciones en ese país aún no han concluido.

El primer ministro indicó que el programa nuclear iraní sigue siendo una preocupación para su gobierno. También afirmó que el uranio enriquecido y la infraestructura vinculada deben ser desmantelados.