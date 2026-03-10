Las fuerzas armadas israelíes ejecutaron una nueva ronda de bombardeos este martes contra instalaciones del gobierno iraní en Teherán, según confirmó el propio Ejército en un comunicado oficial. El ataque marca el undécimo día consecutivo de operaciones militares conjuntas entre Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní.

La campaña bélica se inició hace más de una semana bajo la premisa de que la eliminación del régimen de los ayatolás representa una condición necesaria para garantizar la supervivencia del Estado de Israel. Durante la madrugada previa, la fuerza aérea israelí ya había ejecutado bombardeos en distintos sectores de la capital persa.

Pentágono anuncia la jornada más devastadora del conflicto

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que este martes concentraría la mayor intensidad de fuego desde que comenzaron las hostilidades. En esa misma declaración describió al régimen iraní como una entidad “desesperada y desconcertada”, con capacidad de respuesta cada vez más limitada.

Hegseth también fue contundente respecto al margen de decisión norteamericano sobre el desenlace del conflicto, al sostener que la guerra concluirá “cuando EE.UU. quiera”. Sus palabras se producen en un momento en que la presión internacional sobre Washington para alcanzar una salida diplomática no cesa.

🚨“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, adelanta el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth



Afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva. pic.twitter.com/sR0TOv9Ytk — Azucena Uresti (@azucenau) March 10, 2026

Trump abre una rendija a la negociación

Un día después de que el presidente Donald Trump diera la guerra por casi terminada, sus declaraciones tomaron un matiz distinto al ser consultado sobre la posibilidad de dialogar con el gobierno de Teherán. Trump respondió que una negociación era “posible”, generando especulaciones sobre un eventual giro en la estrategia estadounidense.

La Guardia Revolucionaria iraní reaccionó de inmediato a los mensajes que sugerían el fin próximo del enfrentamiento. El brazo militar del régimen fue categórico al señalar que “será Irán quien determine el fin de la guerra”, descartando cualquier lectura triunfalista del bando contrario.

Netanyahu justifica ofensiva

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigió públicamente para explicar los objetivos que persigue la campaña militar en curso. En sus palabras subrayó que la ambición de liberar al pueblo iraní del autoritarismo depende en última instancia de los propios ciudadanos de ese país, aunque reconoció avances concretos en el terreno al afirmar que “con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer”.

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, informó que desde el inicio de la ofensiva han sido abatidos 1.900 militares y comandantes del régimen iraní. Por su parte, la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, contabilizó más de 1.100 civiles muertos desde el 28 de febrero, fecha en que se desató la escalada.

Irán no ha permanecido pasivo ante los bombardeos y durante este martes lanzó dos oleadas de misiles que activaron alertas en Tel Aviv y Jerusalén. El conflicto también se ha extendido hacia países vecinos, con ataques iraníes registrados en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí.

Apagón prolongado en Irán

La ofensiva militar va acompañada de un severo colapso en las comunicaciones dentro de Irán, donde el bloqueo de internet supera las 240 horas ininterrumpidas. El fenómeno se ha convertido en el segundo apagón digital más extenso de la historia del país.

La comunidad internacional observa el desarrollo con creciente preocupación. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció que comparecerá ante el Congreso el próximo 25 de marzo para exponer la postura del gobierno español frente al conflicto que ya cumple casi dos semanas.