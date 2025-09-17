El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó una mejoría “parcial” tras pasar la noche hospitalizado en el Hospital DF Star de Brasilia, luego de sufrir vómitos, mareos y presión baja en su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto.

De acuerdo con el boletín médico divulgado este miércoles, el exmandatario de 70 años llegó a la clínica con deshidratación, frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja. Los exámenes confirmaron “persistencia de la anemia y alteración de la función renal, con elevación de la creatinina”.

Bolsonaro fue sometido además a una resonancia magnética del cráneo, que descartó daños neurológicos agudos. Tras recibir hidratación y medicación, mostró una mejoría parcial, aunque seguirá siendo evaluado para determinar si continuará hospitalizado.

Condena histórica y antecedentes médicos

La Primera Sala del Tribunal Supremo condenó la semana pasada a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Otros siete aliados del exmandatario recibieron penas de entre 16 y 27 años.

El domingo pasado, Bolsonaro ya había acudido a la clínica para la retirada de ocho lesiones en la piel, donde se le detectó anemia por falta de hierro y restos de una neumonía reciente.

Su salud ha sido frágil desde que en 2018 sufrió una puñalada durante un mitin electoral, lo que le dejó secuelas recurrentes.