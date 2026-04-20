El Gobierno de Japón emitió este lunes un aviso especial por el aumento del riesgo de un terremoto de magnitud 8 o superior, luego de que un potente sismo sacudiera el norte del país y activara una alerta preventiva por tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó en un comunicado que “la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales”, tras el movimiento telúrico registrado horas antes.

Sismo de magnitud 7,7 se sintió hasta Tokio

El terremoto se registró a las 16:53 horas (07:53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la prefectura de Iwate, en el norte del país.

El movimiento alcanzó una magnitud de 7,7 y fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar edificios en la capital, Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

Tras el evento, las autoridades activaron una alerta por tsunami como medida preventiva, mientras se evaluaban las condiciones en las zonas costeras.

Autoridades descartan daños graves y piden preparación

Hasta el momento, no se han reportado daños importantes ni personas heridas, según informó en rueda de prensa el secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara.

Otro funcionario gubernamental señaló en televisión que, aunque no se puede predecir con certeza la ocurrencia de un nuevo gran sismo, la población debe mantenerse preparada.

“Aunque no se sabe si se producirá otro terremoto importante, les pedimos que tomen medidas para prepararse, basándonos en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”, indicó el vocero.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en la región, considerada una zona de alta actividad tectónica por su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.