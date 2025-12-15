El presidente argentino, Javier Milei, expresó este domingo su “enorme alegría” por Ala victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, y anticipó una agenda común con el nuevo gobierno chileno para impulsar lo que denominó “ideas de la libertad” en la región.

El mandatario argentino, resaltó a través de sus redes sociales el carácter contundente del resultado electoral y la cercanía personal que mantiene con el líder chileno, quien se impuso con más del 83% de los votos escrutados sobre la izquierdista Jeannette Jara.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió Milei en su perfil de X.

El presidente argentino encabezó su mensaje con la frase “la libertad avanza”, que es también el nombre de su partido político, y lo concluyó con su habitual consigna “viva la libertad carajo”.

Promete trabajar junto a Chile

En su publicación, Milei vinculó el resultado chileno con su proyecto de expansión de una agenda conservadora y liberal en la región, estableciendo un contraste directo con los gobiernos de izquierda latinoamericanos.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, agregó.

El mensaje fue rápidamente replicado por otros miembros de su Gobierno, incluido el canciller Pablo Quirno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también felicitó a Kast por su “enorme triunfo electoral” y consideró que “la libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene”.

Cancillería argentina ofrece alianza bilateral

La Cancillería argentina emitió un comunicado oficial en el que felicitó a Kast y subrayó la voluntad de profundizar la cooperación con Chile y otros países de la región.

“La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo”, señaló el texto oficial.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad que asumió la última semana una banca como senadora en representación del oficialismo, también celebró el resultado electoral chileno desde una perspectiva ideológica.

“Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano”, expresó Bullrich.