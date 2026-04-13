El presidente de Argentina, Javier Milei, será reconocido con la Medalla Presidencial de Honor que otorga Isaac Herzog durante su próxima visita a Israel. La distinción se entregará en el marco de las celebraciones por el aniversario de la creación del Estado israelí, previstas para el 21 y 22 de abril.

En la agenda oficial se precisa que el mandatario argentino participará en la inauguración del traslado de la embajada de su país a Jerusalén. Esta decisión forma parte de una política exterior que ha venido desarrollando desde el inicio de su gestión.

Reconocimiento será en Israel

El anuncio fue realizado por la Presidencia de Israel mediante un comunicado difundido en las últimas horas. En ese documento se expone la valoración que se hace del posicionamiento internacional del jefe de Estado argentino.

“El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas. Él siente un profundo afecto por el pueblo de Israel, y por ello he considerado oportuno honrar todos sus esfuerzos en nuestro nombre”, se informó.

La insignia que recibirá corresponde a la más alta distinción civil concedida por el Estado de Israel. Este reconocimiento está destinado a personas que han realizado aportes relevantes en beneficio del país o de la comunidad internacional.

Actividades durante la visita

Además de la entrega de la medalla, el presidente argentino formará parte de la ceremonia de encendido de antorchas. Esta actividad se realiza cada año como parte de las conmemoraciones oficiales por la independencia israelí.

En el mismo pronunciamiento, las autoridades israelíes explicaron los fundamentos de esta decisión. En ese marco, se resaltó su respaldo en escenarios internacionales y su vínculo con la comunidad judía. “Ha demostrado un apoyo inquebrantable a Israel en el ámbito internacional, ha acompañado a las familias de los rehenes y ha expresado una profunda conexión con el pueblo judío y su patrimonio”.

El comunicado también hace referencia a la relación sostenida entre el mandatario argentino y el Estado de Israel desde el inicio de su gobierno. En ese sentido, se recordó uno de sus primeros viajes oficiales.

“Ya a principios de 2024, apenas unos meses después de la masacre del 7 de octubre, el presidente Milei decidió realizar su primera visita de Estado como presidente al Estado de Israel mientras la guerra aún continuaba”, precisó el gobierno israelí.

Esta será la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. En anteriores oportunidades, ya había anunciado su intención de trasladar la sede diplomática a Jerusalén como parte de sus compromisos de campaña.

Traslado de la embajada argentina

Actualmente, la embajada argentina se encuentra en la ciudad de Herzliya, en las afueras de Tel Aviv. Con este traslado, Argentina seguiría la línea adoptada por otros países, como Estados Unidos, que en 2018 dispuso el cambio de su sede diplomática a Jerusalén.

El traslado de embajadas hacia esa ciudad es considerado un gesto con implicancias en el ámbito internacional. Este tema se vincula a la situación de Jerusalén, cuya parte oriental es reclamada por el pueblo palestino como capital de un futuro Estado.