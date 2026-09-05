Los hermanos Liam y Noel Gallagher llegaron juntos este sábado al Festival Internacional de Cine de Venecia, donde participarán en la presentación del documental que aborda su reconciliación y el regreso de Oasis a los escenarios. Los músicos arribaron al Lido en un taxi acuático y se mostraron juntos ante los medios y seguidores que aguardaban su llegada.

El reencuentro público ocurre después de varios años marcados por las diferencias entre ambos integrantes de la banda británica. La producción, titulada ‘Oasis. Don’t Look Back in Anger’, es uno de los trabajos que forma parte de la programación de la edición 83 del certamen cinematográfico.

Llegaron los hermanos Gallagher al delta del tigre!! pic.twitter.com/UlJuxhK5b3 — Maxi (@MaxiGonzalez_23) September 5, 2026

Llegaron juntos al Lido

Los músicos desembarcaron en el embarcadero del Hotel Excelsior, ubicado en la isla del Lido, donde se desarrolla el festival. Ambos utilizaron pantalones tejanos y camisas de distintos colores, además de gafas de sol, mientras posaban para los fotógrafos.

Durante el encuentro con los periodistas y admiradores, los hermanos se colocaron uno junto al otro e incluso posaron con los brazos sobre los hombros. La aparición conjunta se produjo antes de la proyección de la cinta que repasa el proceso de acercamiento entre ambos.

Pese a su llegada al festival, ninguno de los dos participó en la conferencia de prensa organizada para presentar el documental. El director Will Lovelace confirmó ante los medios que los integrantes de Oasis se encontraban en el Lido.

Lovelace se refirió a la presencia de los hermanos durante el encuentro con periodistas, luego de que ambos fueran vistos en las inmediaciones del recinto. El realizador señaló que acababan de estar allí para tomarse una fotografía.

“Estaban aquí hace un segundo, haciéndose una foto. Así que están aquí”, dijo.

La producción sigue el proceso de reconciliación entre Liam y Noel Gallagher y su posterior retorno a los escenarios como integrantes de Oasis. El proyecto forma parte de las propuestas cinematográficas presentadas durante el festival de Venecia.

La proyección está programada para las 21:30 horas de este sábado, hora local, equivalente a las 19:30 GMT. El estreno tendrá lugar en la Sala Grande del Palacio del Cine, donde los hermanos también podrán participar en la alfombra roja.