Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron un “castigo severo” a los “asesinos” del líder supremo Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada por la televisión estatal tras ataques israelíes y estadounidenses.
En un comunicado, los Guardianes condenaron “los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista”.
Añadieron: “La mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán”.
La república islámica también decretó el domingo un periodo de luto de 40 días y siete días festivos tras la muerte a los 86 años de Jamenei, en el poder desde 1989, anunció la televisión estatal.
El jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una “lección inolvidable” a Estados Unidos e Israel.