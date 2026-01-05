Nicolás Maduro compareció por primera vez ante la justicia estadounidense tras su captura militar el sábado 3 de enero. En la audiencia ante el juez Alvin Hellerstein en Nueva York, el exmandatario venezolano negó todos los cargos por narcotráfico que se le imputan.​

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país”, afirmó Maduro.

El expresidente venezolano insistió en su condición de jefe de Estado legítimo pese a su detención por fuerzas especiales estadounidenses.​

El líder chavista cuenta con la defensa del abogado Barry J. Pollack, conocido por lograr la liberación de Julian Assange de WikiLeaks. El letrado no solicitó fianza para su cliente, por lo que Maduro permanecerá recluido en Nueva York durante el proceso judicial.​

Cabe señalar que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ofreció detalles inéditos sobre la operación militar ejecutada contra Maduro. “Requirió meses de coordinación, planificación detallada y ejecución fluida entre múltiples componentes del gobierno federal”, indicó la autoridad estadounidense.​

Bondi reveló que las fuerzas estadounidenses construyeron una réplica exacta de la residencia del dictador en Caracas como parte de la preparación. La decisión de actuar se basó en pruebas irrefutables sobre los vínculos de Maduro con el narcotráfico internacional.

“La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso vinculado al tráfico de narcóticos a gran escala y delitos relacionados que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas que se ha cobrado vidas estadounidenses”, precisó Bondi.​

La fiscal estadounidense acusó directamente a Maduro de liderar una organización criminal que durante años permitió el ingreso masivo de estupefacientes a territorio norteamericano, generando graves consecuencias para la seguridad pública de EE.UU.