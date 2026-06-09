A solo dos días del inicio del Mundial 2026, miles de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron una masiva protesta en la Ciudad de México, bloqueando una de las principales avenidas que conduce al histórico Estadio Azteca.

La movilización ocurre en medio de una serie de manifestaciones que el gremio mantiene desde la semana pasada para exigir aumentos salariales y la derogación de una reforma al sistema de pensiones que consideran perjudicial para los trabajadores de la educación.

“Queremos llegar al estadio”, declaró uno de los dirigentes de la protesta, mientras miles de docentes avanzaban hacia las inmediaciones del recinto que albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica este jueves.

Gobierno despliega operativo de seguridad

Ante la marcha, las autoridades mexicanas instalaron barreras de concreto y desplegaron miles de efectivos policiales para impedir el avance de los manifestantes hacia el estadio.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó el uso de la fuerza para contener las protestas y aseguró que la ceremonia inaugural del Mundial no corre peligro.

“La inauguración está garantizada”, afirmó durante su conferencia matutina.

La mandataria sostuvo además que las movilizaciones no representan una crisis social generalizada y defendió la capacidad de su administración para atender las demandas del sector educativo mediante el diálogo.

Mundial 2026 inicia bajo tensión

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. Será la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

México se convertirá además en el primer país en albergar tres ediciones del torneo, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

Mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de aficionados, las autoridades también aceleran trabajos de remodelación en estaciones de metro, vías de acceso y el principal aeropuerto de la capital.

Nuevas protestas previstas

La CNTE anunció que continuará con sus movilizaciones durante los próximos días y ya convocó nuevas manifestaciones para el mismo jueves, fecha del partido inaugural.

Además, colectivos de familiares de personas desaparecidas han anunciado protestas paralelas en distintos puntos de la ciudad.

Ante este escenario, Sheinbaum indicó que evaluará su participación en el Fan Fest oficial que se desarrollará en el Zócalo capitalino y reiteró que seguirá atenta a la evolución de las protestas.