La líder opositora venezolana María Corina Machado manifestó su disposición a sostener un encuentro con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, pero estableció como requisito fundamental el reconocimiento del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024. El objetivo de esta eventual reunión sería establecer un calendario ordenado para la transición política en el país caribeño.

“A los efectos de definir un cronograma de transición”, precisó Machado.

Durante una conversación virtual con algunos medios de comunicación de Colombia, entre ellos el diario ‘El Tiempo’ y la emisora ‘Caracol Radio’, la ganadora del Premio Nobel de La Paz 2025, expuso sus condiciones para un posible acercamiento con la administración actual.

“Todos sabemos quién es la señora Rodríguez, y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará, eso no estaría jamás descartado”, expresó inicialmente, mostrando pragmatismo político.

Sin embargo, María Corina fue categórica al establecer los parámetros mínimos para cualquier tipo de negociación o conversación con las autoridades venezolanas actuales. La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 no está dispuesta a participar en un diálogo sin contenido político concreto.

“Cualquier proceso de intercambio, de acercamiento, es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio y de que avanzamos en un proceso de transición”, enfatizó con firmeza.

Esta declaración alude directamente a los comicios presidenciales realizados en julio de 2024, cuyo resultado oficial ha sido cuestionado sistemáticamente por la oposición venezolana y por diversos observadores internacionales.

Controversia electoral de 2024

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 siguen siendo el epicentro de la crisis política venezolana. Según denuncias de la oposición democrática, se perpetró un fraude electoral masivo que permitió declarar ganador a Nicolás Maduro, pese a que los votos contabilizados de manera independiente favorecían ampliamente a Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática.

María Corina Machado, quien inicialmente era la candidata con mayor respaldo popular pero fue inhabilitada para competir, lideró junto a González la denuncia de irregularidades y ha mantenido una posición inflexible sobre la necesidad de reconocer el verdadero resultado de aquella jornada electoral.

Además de abordar el tema del posible diálogo con Delcy Rodríguez, la líder opositora también despejó dudas sobre un posible retorno a Venezuela. En esa línea, Machado expresó su deseo de volver “lo antes posible” a su país, aunque evitó comprometerse con una fecha específica. Su respuesta dejó entrever que la decisión depende de múltiples factores políticos y estratégicos que están en constante evolución.

Sin embargo precisó que su regreso está condicionado fundamentalmente a dos aspectos: que se presente “el momento político adecuado” y que pueda completar satisfactoriamente las gestiones y tareas que actualmente desarrolla en Estados Unidos.

“Si las cosas evolucionan a la velocidad que están cambiando en este momento, no me extraña que quizás la semana que viene les digo ‘muchachos, ya me voy’, pero no quiero adelantar esto porque creo que nos ha costado tanto llegar aquí que esto hay que hacerlo bien”, puntualizó con cautela.



