La líder opositora María Corina Machado reapareció públicamente este jueves en Oslo, Noruega, tras haber permanecido más de un año en clandestinidad en Venezuela. En rueda de prensa desde el Instituto Nobel Noruego, confirmó que volverá “pronto” a Venezuela.

“Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también”, afirmó, dirigiéndose a los exiliados.

Machado llegó a Oslo durante la madrugada, luego de un operativo de salida cuya logística se mantuvo bajo estricta reserva. Su hija Ana Corina Sosa fue quien recogió el Premio Nobel de la Paz 2024 en su nombre.

Regreso sin fecha definida

Aunque aseguró que su vuelta será “lo antes posible”, Machado no precisó fecha ni condiciones. Señaló que, antes de regresar, aprovechará para pasar algunas horas con amigos y familiares, realizar “visitas a médicos” y sostener reuniones que calificó como “muy útiles”.

Reportes de la BBC indican que el viaje de Machado se manejó con tal nivel de confidencialidad que ni siquiera el Instituto Nobel sabía si llegaría a tiempo a la ceremonia.

Datos clave