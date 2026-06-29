María Corina Machado, líder opositora venezolana, anunció este domingo que regresará “muy pronto” a Venezuela, sacudida por dos terremotos que en solo días han dejado más de 1400 muertos, 3150 heridos y más de 12 700 familias damnificadas.

El objetivo de María Corina sería acompañar a las miles de familias afectadas y coordinar esfuerzos de ayuda. Sin embargo, su decisión enfrenta obstáculos logísticos y diplomáticos.

“Ha llegado el momento de regresar; es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil. Muy pronto estaré de regreso en Venezuela”, señaló Machado para Fox News, desde su exilio, al que partió a finales del año pasado huyendo de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

Los sismos, registrados el pasado 24 de junio con magnitudes de 7.2 y 7.5, golpearon con furia al país caribeño, sumando una nueva tragedia a la ya agónica crisis que arrastra Venezuela desde hace años.

WASHINGTON LE PONE EL FRENO

No obstante, el anunciado retorno de Machado no cuenta con el respaldo de aliados más importantes. Según reveló el New York Times, citando a dos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, la petición de ayuda de Machado para regresar a su país es vista como “inoportuna” e incluso uno de ellos la calificó de “truco político”.

El diario neoyorquino señala además que en una reunión celebrada en la Casa Blanca en marzo pasado, varios líderes estadounidenses expresaron su preocupación por la seguridad de Machado, alegando que Washington ha optado por trabajar con el Gobierno interino que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

MESES EN ESPERA

Machado, quien obtuvo el Nobel de la Paz en 2025 y cedió el galardón al propio Trump, lleva meses intentando pisar suelo venezolano. Antes de partir al exilio, vivió en la clandestinidad dentro de Venezuela tras las polémicas elecciones de 2024, evitando ser capturada por el aparato represivo del Gobierno de Maduro.