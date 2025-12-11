La líder opositora María Corina Machado confirmó este jueves en Oslo que recibió apoyo del gobierno de Estados Unidos para lograr salir de Venezuela y viajar a Noruega, donde su hija había recogido el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

“Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí”, declaró a periodistas.

Machado no ofreció detalles sobre los mecanismos utilizados. Sin embargo, agradeció públicamente “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que pudiera estar en Oslo.

Operativo secreto de salida

Reporte del Wall Street Journal indica que la operación incluyó un viaje disfrazada, el paso por diez controles militares sin ser identificada y una salida en lancha desde un pueblo pesquero. El plan tardó dos meses en organizarse, según una fuente citada por el diario.

Asimismo, la BBC informó que el nivel de discreción fue tal que ni el Instituto Nobel sabía si Machado llegaría a tiempo a la ceremonia.

Machado llegó a Oslo durante la madrugada, tras más de un año en clandestinidad en Venezuela.