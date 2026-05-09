La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado exigió este viernes la liberación de todos los presos políticos en su país “antes de que mueran más”, al condenar el fallecimiento bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas el año pasado y que fue reconocido esta semana por el Gobierno, tras meses de búsqueda por parte de su madre, Carmen Navas.

En un video que publicó en X, la opositora pidió a “los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado”.

“Para Víctor Hugo y para Carmen ya fue demasiado tarde”, expresó.

Machado, quien exigió justicia para ambos, indicó que todavía hay cientos de presos políticos en las cárceles venezolanas y que sus familias no saben si “están vivos, siendo torturados, muriendo o (si están) ya muertos”.

La exdiputada señaló que Carmen Navas “pasó 16 meses buscando desesperadamente a su hijo”, un vendedor ambulante de ropa en Caracas, luego de que fuera “detenido arbitrariamente por el régimen el 1 de enero de 2025”.

“Lo desaparecieron forzosamente, lo encarcelaron sin el debido proceso, lo llevaron a un centro de tortura, lo torturaron, lo dejaron morir bajo custodia, lo enterraron sin informar a su familia y, durante más de nueve meses, le ocultaron su muerte a su madre” , denunció.

En ese sentido, Machado expresó que “obligaron a Carmen a vivir esta búsqueda agonizante”, lo que consideró una “decisión deliberada para torturar psicológicamente a una madre anciana”.

“La decisión fue tomada por el régimen venezolano y por los funcionarios responsables del sistema penitenciario que operan bajo la autoridad y mando de (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez”, afirmó la opositora.

Y, como “un acto final de cinismo y crueldad”, agregó Machado, recientemente le negaron la amnistía a Quero Navas, “sabiendo ya que estaba muerto”.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte el jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

Según el comunicado, falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.

Luego de varios llamados de ONG, activistas y partidos políticos para que se abriera una investigación independiente, cuestionando los argumentos del ministerio penitenciario, la Fiscalía informó sobre el inicio de las averiguaciones y ordenó la exhumación, que se realizó este viernes en un cementerio del sureste de Caracas.

De acuerdo a ONG, 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado venezolano desde 2014.