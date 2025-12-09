La opositora venezolana María Corina Machado “está intentando llegar a Oslo” para asistir a la ceremonia en la que recibirá el Premio Nobel de la Paz, prevista para mañana, afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Según explicó, el deseo de la dirigente es estar presente en la capital noruega: “Estamos aquí con fe de que va a llegar muy pronto”, señaló desde Oslo, donde ya se encuentran también la madre de la opositora, Corina Parisca, y su hija, Ana Corina Sosa, acompañada de sus dos hermanos.

“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó la hermana, quien dijo no tener información sobre si Machado ya salió de Venezuela.

Aplazan rueda de prensa previa a la ceremonia

Machado tenía prevista una rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13:00 horas locales (12:00 GMT), un día antes de recibir el galardón. Sin embargo, la comparecencia fue aplazada, informó la institución, que no explicó los motivos y señaló que anunciará una nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El Instituto Nobel había comunicado el sábado a EFE que la propia Machado le aseguró en una conversación telefónica que viajaría a Oslo. Hasta el momento, se desconoce su paradero, lo que mantiene la expectativa sobre su llegada.

Sin detalles sobre una posible operación internacional

Ante preguntas sobre una posible operación internacional que facilite la salida de Machado de Venezuela, Clara Machado señaló: “No tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo”.

La familia mantiene la expectativa de que la líder opositora pueda estar presente en la ceremonia y recoger el premio personalmente.