La líder opositora venezolana y María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo privado con el presidente Donald Trump, en un encuentro clave para analizar el futuro político de Venezuela tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial, el almuerzo se celebró alrededor de las 12:30 p.m. (hora de Washington) en un comedor privado de la residencia presidencial, sin acceso para la prensa. Machado ingresó por una puerta lateral, lo que refleja el protocolo reservado para este tipo de reuniones diplomáticas de alto nivel.

Contexto político del encuentro

El almuerzo tiene lugar en un momento de intensa actividad política tras el ataque estadounidense de inicios de enero de 2026 que culminó con la captura de Maduro y su traslado a EE. UU. para enfrentar cargos judiciales. En ese contexto, la administración estadounidense ha sostenido un dialogo paralelo con la fuerza política de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina y con quien Trump ha tenido conversaciones que calificó de “productivas”.

A pesar de este respaldo pragmático a Rodríguez como interlocutora clave en el terreno político y económico (incluyendo negociaciones relacionadas con el petróleo), la reunión con Machado representa un gesto diplomático significativo, aunque algunos analistas señalan que la Casa Blanca busca equilibrar intereses y estabilidad en la región más que apoyar una sola figura opositora.

Derechos humanos y aspiraciones internacionales

Machado, que ha sido una voz prominente contra los gobiernos de Chávez y Maduro, ha expresado públicamente su deseo de compartir el Nobel de la Paz con Trump en un gesto simbólico tras la captura de Maduro —aunque el Instituto Nobel ha reiterado que los premios no son transferibles o compartibles una vez otorgados.

Agenda complementaria en Washington

Tras este encuentro en la Casa Blanca, la líder opositora tiene previsto sostener reuniones con legisladores de ambos partidos en el Senado de EE. UU., donde presentará su visión sobre la transición democrática en Venezuela y la situación de derechos humanos en su país.