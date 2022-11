La jueza Mariel Suárez a finales del año pasado protagonizó un sonado escándalo en Argentina cuando una cámara de seguridad reveló que se estaba besando con un preso en la cárcel provincial de Trelew. Por este suceso, ahora estaría a punto de ser destituida.

El Consejo de la Magistratura de Chubut decidió hoy por unanimidad elevar a jury de enjuiciamiento a la jueza, luego que por unanimidad se encontrara que las conductas de Suárez “configuran la causal de mal desempeño que establece la legislación” por no obedecer a los deberes impuestos por la Ley de Ética Pública y el deber de imparcialidad impuesto por el Código Procesal Penal.

La magistrada ya había sido suspendida, algo inédito porque se espera siempre al inicio del jury, pero se tomó esta decisión porque lo que hizo se considera “una falta grave”, pese a que ella ha negado el suceso.

El caso

La magistrada Suárez fue captada besándose con Cristian “Mai” Bustos, quien días antes del encuentro había sido condenado a cadena perpetua por un tribunal que la misma Suárez integró.

“Mai” Bustos recibió dicha condena por haber asesinado al policía Tito Roberts de un tiro en la cabeza en un enfrentamiento en la localidad de Corcovado.

“Fue un encuentro académico ya que me encuentro escribiendo un libro sobre la vida de Bustos y sus tres hermanos”, declaró tras estallar el escándalo a Clarín.

La magistrada aseguró que no realizó ningún acto inapropiado ni contrario a la moral durante su visita a la cárcel, dijo que solo se sentó unos minutos, que el video es una grabación ilegal y manipulada de una entrevista con fines académicos que no desluce su actividad como jueza. Pero su argumento no fue convenció a quienes la investigan.

Esto ocurrió el 27 de diciembre de 2021, ese mismo día Suárez tenía una audiencia de detención en Comodoro Rivadavia, ciudad ubicada a 360 kilómetros del lugar, pero la jueza no fue y se quedó con el preso. Se justificó diciendo que estaba enferma.

