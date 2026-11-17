Más de mil millones de niños sufren algún tipo de violencia cada año en todo el mundo, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), que instó a los gobiernos a acelerar sus compromisos para prevenir las agresiones y garantizar la atención de las víctimas.

El llamado del organismo internacional se produce en vísperas de la II Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Infancia, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Manila, Filipinas.

“Felicitamos a los gobiernos que están asumiendo compromisos para poner fin a la violencia contra los niños y les pedimos que los cumplan invirtiendo en soluciones que la prevengan o que ayuden a los que ya la han sufrido”, manifestó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Unos 400 millones de niños menores de cinco años sufren violencia

De acuerdo con la OMS, alrededor de 400 millones de niños menores de cinco años son sometidos habitualmente a castigos físicos y violencia psicológica por parte de sus padres o cuidadores.

El organismo advirtió que estas agresiones pueden generar consecuencias perjudiciales para la salud durante toda la vida, incluyendo daños físicos y psicológicos, así como un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas o discapacidades.

Asimismo, la exposición a la violencia durante los primeros años de vida está asociada con una mayor probabilidad de adoptar comportamientos de riesgo en la edad adulta.

Violencia infantil aumenta el riesgo de sufrir depresión en la edad adulta

Según estudios científicos citados por la OMS, las personas que sufrieron violencia durante su infancia presentan un riesgo un 66 % mayor de desarrollar depresión en la edad adulta.

La exposición a estas agresiones también está asociada con el doble de probabilidades de embarazo adolescente y un riesgo un 34 % mayor de contraer el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Estas cifras ponen de relieve la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y los mecanismos de atención a las víctimas de violencia infantil.

Representantes de 130 gobiernos se reunirán en Filipinas

La II Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Infancia es organizada conjuntamente por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Gobierno de Filipinas.

El encuentro reunirá a representantes de 130 gobiernos y más de 1.300 participantes, entre ellos víctimas de violencia infantil e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Esta segunda edición se realizará dos años después de la primera conferencia mundial, celebrada en Bogotá, Colombia, en 2024.

De acuerdo con un comunicado publicado por la OMS este 17 de noviembre, durante la conferencia se anunciarán más de 230 nuevos compromisos gubernamentales para prevenir la violencia contra la infancia. Con ello, se superarán los 630 compromisos asumidos por 140 países desde 2024.