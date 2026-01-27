Una megatormenta invernal que azota a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado al menos 30 personas fallecidas, según reportes de autoridades y medios locales. Las muertes se produjeron por hipotermia, accidentes de tránsito, siniestros con maquinaria pesada y un accidente aéreo, en medio de condiciones climáticas extremas.

Entre las víctimas se cuentan siete de los ocho pasajeros de una avioneta que se estrelló durante el despegue en el estado de Maine, en plena tormenta de nieve, informó la autoridad aeronáutica estadounidense.

En Nueva York, al menos ocho personas fueron halladas sin vida durante el descenso abrupto de las temperaturas, aunque las causas exactas de sus muertes aún se encuentran bajo investigación.

Frío polar y sensación térmica extrema

La tormenta está acompañada por una masa de aire ártico que avanza por gran parte del país y que provocará una caída aún mayor de las temperaturas, especialmente en el norte, donde la sensación térmica podría alcanzar los –45 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se trata de uno de los eventos invernales más severos de las últimas décadas, con acumulaciones de hielo de consecuencias potencialmente catastróficas.

Más de medio millón de hogares sin electricidad

De acuerdo con el portal especializado PowerOutage.us, más de 530 mil hogares permanecían sin suministro eléctrico la mañana del martes, principalmente en el sur del país.

Misisipi : más de 140 mil hogares sin luz

: más de 140 mil hogares sin luz Tennessee : más de 175 mil afectados

: más de 175 mil afectados Luisiana: más de 100 mil clientes sin electricidad

El peso del hielo derribó líneas eléctricas, agravando la emergencia en estados menos preparados para eventos invernales severos.

La meteoróloga Allison Santorelli, del NWS, explicó que la recuperación es compleja debido a que muchos estados afectados carecen de recursos suficientes para enfrentar este tipo de desastres.

Transporte paralizado y miles de vuelos cancelados

Al menos 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia para movilizar recursos y personal.

Las condiciones climáticas dejaron carreteras intransitables, suspendieron servicios de autobuses y trenes, y provocaron la paralización de los principales aeropuertos del país.

Según FlightAware, desde el sábado se han cancelado más de 22 mil vuelos, con miles adicionales afectados por retrasos, especialmente en aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York.

El vórtice polar y el cambio climático

El fenómeno está vinculado a una alteración del vórtice polar, una masa de aire frío que normalmente permanece sobre el Polo Norte, pero que en esta ocasión se desplazó hacia el sur.

Científicos advierten que el incremento de estas perturbaciones podría estar relacionado con el cambio climático, aumentando la frecuencia e intensidad de eventos extremos.