La Secretaría de Salud de México comunicó la detección del primer caso de influenza A H3N2 en el país. De acuerdo con la información oficial, el paciente ya se encuentra recuperado y no presentó complicaciones durante el curso de la enfermedad.

La entidad precisó que esta variante mantiene un comportamiento clínico similar al de la influenza estacional y que el manejo médico no varía.

El caso se identificó en un contexto de mayor circulación de virus respiratorios en el hemisferio norte, una situación que también ha sido reportada en otras regiones como Estados Unidos y Europa. Este escenario forma parte de los patrones habituales de transmisión observados en determinadas temporadas.

Frente a esta situación, las autoridades sanitarias reiteraron la recomendación de completar los esquemas de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo.