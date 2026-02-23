La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el operativo en Jalisco que acabó con la vida de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue planificado y ejecutado íntegramente por las fuerzas militares mexicanas. La mandataria reconoció el aporte de inteligencia de Washington, pero subrayó que la operación se mantuvo bajo soberanía mexicana en todo momento.

En conferencia de prensa, Sheinbaum fue enfática al deslindar la participación de efectivos estadounidenses en el terreno.

“Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales, no hay participación de la operación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo que hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información”, expresó.

La mandataria reiteró que la coordinación con Washington estuvo circunscrita al plano informativo y no operativo.

“En este caso hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de Defensa Nacional”, agregó.

En esa misma línea, Sheinbaum destacó que la cooperación bilateral se desarrolló dentro de los límites que México ha establecido históricamente con sus socios. La presidenta remarcó que el trabajo conjunto con EE.UU. se realizó bajo “el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”.

Secretario de Defensa detalla los ejes del operativo

El secretario de Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, respaldó la versión oficial y precisó que el operativo contó con el aporte de inteligencia de diversas autoridades estadounidenses. El funcionario detalló que la operación se sustentó en cuatro ejes fundamentales: estrategia, fortalecimiento de la Guardia Nacional mexicana, inteligencia y judicialización, y coordinación.

Trevilla explicó cómo se articuló el flujo de información entre ambos países durante el operativo.

“La ubicación en un primer término del área fue con personal de inteligencia militar, había otros que nos proporcionaban, en este caso las autoridades de EE.UU. a quienes reconocemos su trabajo [...] el tercer eje, inteligencia y judicialización y el cuarto la coordinación. Estos dos últimos se hace a nivel nacional pero se han aplicado también con otros países, en este caso con Estados Unidos. Entonces así ha sido el flujo de información, y resulta la estrategia, definitivamente”, expresó.

La muerte de ‘El Mencho’ desencadenó una inmediata ola de violencia en México que se extendió a al menos 20 estados del país. En Jalisco, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación respondieron con narcobloqueos, quema de vehículos, ataques a comercios y enfrentamientos armados contra fuerzas federales, dejando un saldo preliminar de al menos 14 muertos y 45 detenidos, según reportes de la agencia AP. El gobierno estatal activó el código rojo, suspendió el transporte público en varias zonas y canceló clases presenciales este lunes, mientras la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos permanecer en resguardo.